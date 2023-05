Erste Biographie zu Brigitte Reimann zum Jubiläum im Juli

Neubrandenburg/Berlin -Anlässlich des 90. Geburtstags der Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973) wird im Juli 2023 die erste Biographie über die Autorin erscheinen. Darin wurden unter anderem bislang unbekanntes Archivmaterial sowie mehrere Interviews mit Zeitzeugen Reimanns verarbeitet, wie der Autor Carsten Gansel in Neubrandenburg sagte. Gansel ist Mitglied der Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland, Literaturwissenschaftler sowie Vorsitzender der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft. Der Neubrandenburger stellte Auszüge bei einer Lesung des Stasi-Unterlagen-Archivs am Donnerstagabend vor.

Der Titel der im Aufbau Verlag (Berlin) erscheinenden Biographie lautet: „Ich bin so gierig nach Leben - Brigitte Reimann“. Vor allem die Tagebücher Reimanns seien immer noch sehr wertvolle Zeitzeugnisse, sagte Gansel. „Sie haben die Perspektive des Authentischen.“ So verkehrte die Schriftstellerin schon in den 1950er Jahren mit den DDR-Oppositionellen Wolfgang Harich und Walter Janka. Die DDR-Staatssicherheit habe Reimann auch noch in ihren letzten Jahren in Neubrandenburg überwacht. „Ich glaube aber, dass sie das nicht wusste“, sagte Gansel. Die Reimann-Tagebücher aus den Jahren 1970 bis 1973 seien aber weiter verschwunden.

Reimann wird zu den bekanntesten und kritischsten Autoren Ostdeutschlands gezählt, deren Romane auch im Westen bekannt waren. Sie lebte in Burg (Sachsen-Anhalt), Hoyerswerda (Sachsen) und Neubrandenburg. Ihr bekanntester Roman ist „Franziska Linkerhand“.

- Gansel, Carsten. „Ich bin so gierig nach Leben - Brigitte Reimannn“, 520 Seiten, 26,00 Euro, ISBN 978-3-351-03964-6.