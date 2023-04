Erstmals Videospiel-Musik in US-Musik-Register Super Mario in einer Reihe mit Mariah Carey und Madonna: Der Soundtrack zum Videospiel gehört nun zum offiziellen Musik-Register der USA. dpa

ARCHIV - Der Soundtrack zu Super Mario steht in den USA nun in einem besonderen Register neben anderen Tonträgern, die «kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend» sind. Jae C. Hong/AP/dpa

Washington -Der Soundtrack von „Super Mario Bros.“ ist als erste Videospiel-Musik in das offizielle Musik-Register der USA aufgenommen worden. Die Musik des in den 1980er Jahren erschienenen Spiels sei eine von 25 Ton-Aufnahmen, Songs und Alben, die in diesem Jahr für das Musik-Register ausgewählt worden seien, teilte die US-Nationalbibliothek Library of Congress mit. Damit solle die „Geschichte bewahrt“ und die „vielschichtige Kultur unseres Landes reflektiert“ werden, sagte Direktorin Carla Hayden.