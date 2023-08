Uli S., 35: Es klingt vielleicht nebensächlich, aber was mich wirklich nervt, ist, dass meine Freundin ihre Sätze nicht beendet. Beispiel: Ich lese, sie fängt an zu sprechen. Ich horche auf, verliere den Lesefaden und warte dann vergeblich auf das, was sie mir sagen will. Und wenn ich mal nicht hinhöre, wirft sie mir vor, dass ich sie nicht beachte. Ich habe das Gefühl, sie macht das mit Absicht. Soll ich sie mal darauf ansprechen?