Es lebe der Retrokult: Eine Art ästhetisches Heimweh grassiert in unserer Gesellschaft

Wohin man auch schaut: Dass der Zeitgeist sich rückwärts orientiert, dieser Eindruck verfestigt sich. „Der Konservativismus, der über Europa liegt“, frohlockte der Publizist und Verleger Wolf Jobst Siedler vor geraumer Zeit, „signalisiert ein neues Weltverständnis, dessen Chiffre die historische Erinnerung ist.“ Die Nachschöpfung des Berliner Hohenzollern-Schlosses ist dabei nur ein – wenngleich hervorgehobenes – Beispiel; die Kontroverse um eine Rekonstruktion von Schinkels Bauakademie, der Garnisonkirche in Potsdam oder auch der Fachwerkstreit zur Frankfurter Altstadt wären weitere.

Wir leben in einer Umwelt, deren Produktionsbedingungen sich ändern. Und im selben Maße scheint jedwede Produktion ohne eine Collage von historischen Bildern, die pawlowsche Reflexe bei der Kundschaft hervorrufen, nicht mehr auszukommen. Herrschaftliches Wohnambiente und stilvolle Manieren feiern allerorts fröhlich Urständ, ebenso der klassische Dreiteiler für den Herren, die Retro-Armbanduhr oder der Art-déco-Toaster.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass unsere Gesellschaft heute vielfach auf „Klassiker“ zu setzen scheint. Objekte, die langlebig sind nicht nur aufgrund ihres Materials, sondern weil sie vermeintlich über allen Moden stehen. Manufactum verkörpert diese Haltung geradezu: Der seit 1988 bestehende Versandhandel mit Ladennetz verkauft ausschließlich solche „klassischen“ Objekte. „Wir haben uns vorgenommen, Dinge zusammenzutragen, die in einem umfassenden Sinne ‚gut‘ sind“, lautet das aufklärerische Credo. „Nämlich nach hergebrachten Standards arbeitsaufwendig gefertigt und daher solide und funktionstüchtig, aus ihrer Funktion heraus materialgerecht gestaltet und daher schön, aus klassischen Materialien hergestellt, langlebig und reparierbar und daher umweltverträglich.“ Überflüssig zu erwähnen, dass diese Strategie voll aufgeht, bundesweit zeugen 17 Manufactum-Filialen davon.



Weswegen wohl auch mehr und mehr eine Erwartungshaltung gegenüber unserem Staatswesen an den Tag gelegt wird, die in etwa so geht: Nicht nur die Dinge, auch das Dasein selbst möge doch, bitteschön, ‚gut‘ im klassisch-umfassenden Sinne sein.

Cornelius Gustav Gurlitt war ein deutscher Architekt und Kunsthistoriker. imago images

Die Gründe für das Unbehagen an der Moderne

Die Gründe für dieses zumindest partielle Unbehagen am Modus der Moderne liegen in der optisch-sinnlichen Verarmung einer auf Rationalität getrimmten Umwelt, die − glatt, kühl − keine Identifikation erlaube. Was wiederum daran liegen mag, dass auch in der Architektur zu einseitig auf technologischen Fortschritt (und eine entsprechende Ikonografie) gesetzt wurde. Dabei ist es ja durchaus die Frage, ob sich jeder technologische Fortschritt, jeder Wandel unserer Lebensumstände in einer neuen Gestaltung niederschlagen muss.

Die eigene Kultur zu verallgemeinern ist ein virulenter Anspruch jeder Gemeinschaft. Auf gewisse Weise hat der ästhetische Konservatismus, beziehungsweise der neue Traditionalismus, eben das verinnerlicht. Er stellt eine Spielart (von mehreren) jener affirmativen Kultur dar, wie sie einmal in Bezug auf die deutsche Gesellschaft um die vorletzte Jahrhundertwende diagnostiziert wurde. Nur dass sie jetzt in einen neuen, universellen Zustand transformiert worden ist.

Wie kein zweiter hat etwa der Möbelkonzern Ikea verstanden, dass Massenkultur eine Angebotsökonomie darstellt – und natürlich entsprechend davon profitiert. Dessen Design ist weltanschaulich scheinbar neutral: Es wirkt, als sei es auf eine anheimelnde Weise nichts als praktisch. Die Nüchternheit des Preiswerten ist abgemildert durch die skandinavische Wohnfolklore, die auf einem sorgsamen Umgang mit Farben und Licht basiert. Dies wiederum hat Erwartungshaltung und Geschmack einer ganzen Generation geprägt: gleichsam ein Klassiker in der Kunst des Understatements. Aber eben bereits ein Klassiker. Freilich muss man einräumen, dass das Ikea-Sortiment mittlerweile strategisch angereichert wurde um Trashiges, doch auch dies sorgsam gedimmt.

Im teils vagen, teils klar bestimmt Historischen finden Ästhetik und Stil gleichsam eine neue Symbiose. „Modern“, so Cornelius Gurlitt, „ist der Individualismus. Man wird auf der Grundlage, dass man bloß sich für modern, die andern aber entweder für altmodisch oder irregeleitet erklärt, zu der gewünschten Volkskunst nicht kommen. Die Altertümelei ist doch auch etwas noch nie oder doch nur selten Dagewesenes; jene, die wir betreiben, die wissenschaftlich alles umfassende, ist nur unserer Zeit eigen. Das Nachahmen des Alten ist also sicher eine ganz moderne Tätigkeit.“ Nicht frei von Ironie verteidigte der Kritiker und Publizist Gurlitt schon vor gut hundert Jahren die Nachahmung des „Alten“ und bezeichnet es – wenn schon nicht als innovativ, so doch – als modern. Vielleicht ist es angebracht, diese These einmal auf ihre gegenwärtige Relevanz zu überprüfen.

Auch liegt die Vermutung nahe, dass die Art und Weise, wie wir wohnen (wollen), nicht der gleichen Dynamisierung unterliegt wie andere Alltagszusammenhänge. Im Gegenteil: Im gleichen Maße, wie die Globalisierung eine stärkere Nivellierung der Lebensumstände provoziert, scheint komplementär dazu das Bedürfnis nach je eigener Kultur und Tradition zu wachsen.

Wie sehr regionale, lokale und/oder geschichtliche Anleihen beim Planen, Bauen und Wohnen heute bereits die Marketingstrategien industrieller Hersteller bestimmen, zeigen diverse Tendenzen in den USA. Sie werden wohlgemut von breiten Schichten der Bevölkerung aufgenommen, die mangels anderer und authentischerer Offerten in den wie auch immer historisch kostümierten „neuen“ Haus- und Siedlungsformen ihre Wünsche nach Geborgenheit und Gemeinschaft, Individualität und Unverwechselbarkeit befriedigen.



Die Angebotspalette der Baumärkte – ob nun Obi, Praktiker oder Bauhaus – tut auch hierzulande dann nur ein Übriges.