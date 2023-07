Eschenbachs letztes Konzert als Chef

Christoph Eschenbach (83) gibt sein letztes Konzert als Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin in Stolpe an der Peene in Vorpommern. Am Samstag (8. Ju...

Stolpe an der Peene -Christoph Eschenbach (83) gibt sein letztes Konzert als Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin in Stolpe an der Peene in Vorpommern. Am Samstag (8. Juli) gastiert das Orchester mit der Pianistin Elisabeth Leonskaja bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern im Gutshaus Stolpe, wie eine Sprecherin des Klassik-Festivals am Dienstag mitteilte. Sein Abschiedskonzert in Berlin habe Eschenbach bereits am 18. Juni dirigiert. Auf dem Programm in Stolpe an der Peene stehen den Angaben zufolge das erste Klavierkonzert von Brahms sowie Bruckners sechste Sinfonie. Nachfolgerin von Eschenbach in Berlin wird mit Beginn der kommenden Saison 2023/24 Joana Mallwitz.