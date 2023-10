Die rasante Entwicklung der sogenannten künstlichen Intelligenz hat eine Debatte über die Auswirkungen dieser Technologie auf unsere Volkswirtschaften, unsere politischen Systeme, unsere Medien und – weitaus seltener diskutiert – auf den Zustand der Biosphäre ausgelöst. In diesen Debatten wird die technologische Entwicklung oft als eine quasi-natürliche Kraft dargestellt, die von unschuldiger menschlicher Neugier und Erfindungsgabe angetrieben wird. Die einzige Richtung, in die sich diese Kraft bewegt, wird in dieser Sichtweise als Fortschritt bezeichnet. Der Weg dorthin ist mit Meilensteinen wie der Erfindung der Schrift, mit der Druckerpresse, der Dampfmaschine und schließlich den digitalen Technologien gepflastert. Was möglich ist, wird früher oder später getan werden. Die Gesellschaften und der Planet müssen sich anpassen.