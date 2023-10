Etgar Keret: „Diesen Angriff hat der Iran orchestriert, und dort gibt es keine Besatzung“

Es ist neun Uhr morgens in Berlin, in Tel Aviv ist es eine Stunde später. Etgar Keret, einer der bekanntesten Schriftsteller Israels, sitzt im Arbeitszimmer seiner Wohnung, wir sprechen per Zoom. Wir haben uns früher schon einmal getroffen, da wirkte er ruhig, voller Humor. Jetzt ist er außer sich.

Wie geht es Ihnen, Herr Keret?



Ich bin nicht sicher, wie es mir geht. Das Schreiben hat mich immer mit meinem Bauchgefühl verbunden. Aber im Moment habe ich kein Bauchgefühl. Mein Kompass ist schief. Für manche Leute hat sich nichts geändert. Alles, was passiert, bestätigt nur ihre Einstellung. Und dann gibt es Leute wie mich, die jetzt das, was sie bisher dachten, einer Überprüfung unterziehen. Wenn man dabei wie ein menschliches Wesen vorgeht, wird es sehr kompliziert. Nur wenn man sich an eine Ideologie klammert, ist es einfach. Ich hasse die Begriffe pro-israelisch und pro-palästinensisch. Wenn ich mit jemandem spreche, der sich so definiert, bedeutet das: Egal, was du sagst, es wird nichts an meiner Meinung ändern.

Was kommt bei Ihrer Überprüfung heraus?



Man muss die Verstörung zulassen, dann erst kann man nach Antworten suchen. Wenn ich jemanden höre, der sagt: Jetzt zeigen die Palästinenser ihr wahres Gesicht, jetzt können wir sie in die Luft jagen, dann nenne ich ihn verrückt. Wenn Greta Thunberg sich auf die Seite von Gaza stellt, es ihr aber irgendwie entgeht, dass es ein Massaker an 1400 Zivilisten in Israel gab, Babys, die geköpft wurden, Frauen, die vergewaltigt und deren Brüste abgeschnitten wurden, und sie nicht auch auf deren Seite steht, dann zeigt sich hier ein sehr vereinfachendes und hasserfülltes Denken. Die Lage im Nahen Osten verstört vor allem die Moderaten, egal auf welcher Seite sie stehen. Ich habe mein ganzes Leben gegen die Besatzung gekämpft, aber das wird ein bisschen kompliziert angesichts der Tatsache, dass nicht die Siedlungen im Westjordanland angegriffen worden sind, sondern Orte, die seit 1948 existieren.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dem Jahr der Staatsgründung Israels.



Es hieß auch nicht, „ich habe zehn Israelis getötet“, sie haben gesagt, „es waren zehn Juden“. Die wollen den Genozid. Aber soll man wirklich sagen, „um die israelischen Kinder weine ich, die anderen sind mir egal“? Es gibt Tausende tote Kinder in Gaza. Das raubt mir auch den Schlaf, genau wie es die Treffen mit israelischen Kindern tun, deren Familien in den Kibbuzim abgeschlachtet worden sind. Was ich sagen will: Dieser Schmerz lässt sich nicht in eine klare Haltung überführen. Sich hinzustellen und zu sagen: „Ich stehe auf Israels Seite, lasst uns Gaza in die Luft jagen“ oder „wir stehen auf der Seite von Gaza und wollen nicht über ermordete israelische Kinder oder Vergewaltigungen sprechen“ – das ist so ein Social-Media-Aktivismus. Aktivismus sollte bedeuten, dass man jemanden rettet, jemandem zu essen gibt. Der Nahe Osten braucht keine anstachelnden Stimmen, egal von welcher Seite. Ich brauche keine Juden, die sagen, die Palästinenser sind Feinde, Tiere. Tötet sie! Ich brauche auch Greta nicht, die jammert, dass in Gaza Babys getötet werden, und die gar nicht wissen will, dass der Iran die Hamas kontrolliert. Das bringt nichts!

Sabine Gudath Zur Person Etgar Keret, geboren 1967 in Ramat Gan, Israel, ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Seine Eltern sind Holocaust-Überlebende.

Auf Deutsch sind zuletzt der Roman „Die sieben guten Jahre: Mein Leben als Vater und Sohn“ (Fischer 2016) und „Tu’s nicht: Storys“ (Aufbau 2020) erschienen.

Die Botschaft der Hamas lautet: „Entweder ihr Juden geht, oder wir rotten euch aus“ – Etgar Keret

Was hat sich seit dem 7. Oktober für Sie geändert?



Ich denke, dass jeder reflektierte Mensch nach dem 7. Oktober zu einer neuen Einschätzung der Situation kommen muss. Ich, der ich mein ganzes Leben lang Aktivist war, hielt den israelisch-palästinensischen Konflikt für einen regionalen Konflikt. Am 7. Oktober habe ich erkannt, dass das ein globaler Konflikt ist, ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und den USA. Es geht nicht um einen palästinensischen Staat. Nicht weit von meiner Wohnung gibt es ein neues Graffiti: „Danke, Israel, dass du der Gastgeber für den dritten Weltkrieg bist“. – Wir sind Schachfiguren.

Was wollte die Hamas mit diesem Angriff erreichen?



Die Botschaft lautet: Es wird keine Zweistaatenlösung geben. Entweder ihr Juden geht, oder wir rotten euch aus. Ich lebe mein ganzes Leben lang in einem von Terroristen bedrohten Land. Wenn man jemanden umbringt und enthauptet, dann tut man das meist aus Wut. Aber das hier war geplant. Und die Kibbuzim, die sie angegriffen haben, sind nicht in den besetzten Gebieten. Die Leute, die da leben, sind häufig Friedensaktivisten, sie haben dafür gesorgt, dass kranke Palästinenser in Israel behandelt werden, sie haben gegen Netanjahu protestiert. Es geht nicht um die Besatzung, es geht darum, dass wir Juden sind. Das macht die Partei von Netanjahu sehr glücklich.

Warum?



Sie sagen: „Die Palästinenser haben ihr wahres Gesicht gezeigt.“ Und in diesem Klima schreien Leute aus Europa und den USA herum, die dabei auch irgendwie mitmachen wollen. Als linker Aktivist habe ich T-Shirts getragen, auf denen stand: „Die 56 Jahre dauernde Besatzung muss ein Ende haben.“ Seit dem 7. Oktober gibt es T-Shirts mit der Aufschrift: „75 Jahre Besatzung müssen enden.“ Mit den einen unterstützt man einen palästinischen Staat, mit den anderen einen Genozid in Israel. Aber die Leute wissen das nicht. Ich war auf Demonstrationen in Europa, auf denen Menschen arabische Slogans gerufen haben, deren Bedeutung sie nicht kennen. Sie projizieren Narrative auf diesen Konflikt, die nicht stimmen. Ich brauche niemanden, der mehr Wut hierherbringt. Ich brauche Mitgefühl, das nicht selektiv ist. Ich brauche den Papst.

Etgar Keret 2022 im Jüdischen Museum Berlin. Sabine Gudath

Sie haben vorhin gesagt, die Situation sei kompliziert. Was meinen Sie?



Ein Beispiel: Wenn wir über humanitäre Hilfe sprechen, geht es etwa darum, Treibstoff nach Gaza zu liefern, damit nicht möglicherweise Neugeborene im Krankenhaus sterben. Aber wenn er kommt, nimmt ihn die Hamas, die damit Ventilatoren betreiben, die es ihnen und den Geiseln ermöglichen, in unterirdischen Verstecken zu überleben. Wenn der Treibstoff nicht kommt, müssen die Terroristen herauskommen, und die Entführten können nicht länger versteckt werden.

Sie sprachen von der Botschaft der Hamas: „Wenn ihr nicht geht, töten wir euch.“ Aber Israel kann sich verteidigen, oder?



Der Plan sah so aus: Wenn die Hamas euch nicht tötet, dann tun es die Araber aus dem Westjordanland, die Hisbollah tut es, und wenn die es nicht schafft, sind es die Raketen aus dem Jemen. Und schließlich werden die arabischen Israelis ihre Nachbarn umbringen. Der Plan ist nicht aufgegangen, denn die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland unterstützt die Hamas nicht. Die USA neutralisieren Jemen, und im Libanon wissen die Menschen, dass wenn die Hisbollah mitmacht, ihr Land zerstört wird. Aber das Ziel bleibt bestehen, und Israel und Palästina sind eigentlich nur Metaphern für die westliche Welt und den islamischen Fundamentalismus. Wenn ich lese, dass eine Transgender-Organisation in den USA die Hamas unterstützt, dann denke ich an das einzige Mal, dass ich die Hamas zusammen mit Homosexuellen gesehen habe, und da haben sie sie von einem Dach in Gaza geworfen. Das ist so, als wenn Hühner Kentucky Fried Chicken unterstützen. Wie sehr kann man den Kontakt zur Realität verlieren? Es ist eigentlich ganz einfach: Ich verstehe nicht, was los ist, und Sie verstehen es erst recht nicht. Und ich lebe hier seit 56 Jahren. Jeden Tag sterben jetzt Menschen durch Bomben. Und es gibt Tausende Terroristen in Gaza. Wie kann man das lösen? Wie können wir das Leiden verringern? Ich weiß es nicht, aber das sind die Fragen.

Was bedeutet diese Situation für Israel, das ein sicherer Hafen für Juden auf der ganzen Welt sein soll?



Benjamin Netanjahu wusste, dass die Hamas Terroristen sind, er wusste, dass die Zerstörung Israels auf ihrer Agenda steht, und er hat sie trotzdem unterstützt, um die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zu schwächen und einen palästinensischen Staat zu verhindern. Sie haben Katar erlaubt, Koffer voller Geld nach Gaza zu schicken, das nun den Tod über Menschen in den Kibbuzim gebracht hat. Es ist die rechte Regierung in Israel, die uns in diesen Teufelskreis gebracht hat, Terrorattacke gefolgt von Bombardierung. Die wollen uns glauben machen, das seien eine Art Jahreszeiten, und das würde immer so bleiben, deshalb sollten wir uns besser daran gewöhnen. Das ist unannehmbar. Ich bin der Vater eines Kindes und will nicht, dass er ein Besatzer ist oder dass er in ständiger Bedrohung lebt. Die Verantwortlichen für diese Lage sind die Hamas, der Iran und Netanjahu. Wenn wir leben wollen, müssen wir die loswerden.

Also kann dieser Teufelskreis gebrochen werden?



Das ist ein Weckruf. Wenn 20 Menschen bei einer Terrorattacke gestorben sind, sind wir damit fertig geworden, und auch, wenn in Gaza 80 Menschen durch Bomben gestorben sind. Aber das hier? Ich möchte nicht, dass Gaza dem Erdboden gleichgemacht wird, ich möchte nicht, dass mein Volk ausgelöscht wird. Wenn ich nackt mit einer Flasche Wasser auf dem Rücken zum Krankenhaus in Gaza laufen dürfte, würde ich das tun. Mir ist es egal, wie ich dabei aussehe. Ich will nur, dass man sich der Komplexität des Problems bewusst ist. Ich wünsche mir, dass so viel mehr Menschen sagen, dass sie es nicht verstehen.

Denken Sie in diesen Tagen an Ihre Eltern, die den Holocaust überlebt haben?



Die ganze Zeit denke ich an sie. Ich habe zu meiner Frau gesagt, dass mein ganzes Leben der Vorbereitung auf diesen Moment diente. Alles, was meine Eltern mich gelehrt haben, kommt jetzt zum Einsatz. Als ich klein war, hat mir meine Mutter gesagt: „Wenn die Lage stabil ist, kannst du dich überall anlehnen. An ein Auto, eine Wand. Wenn es anfängt zu wackeln, stütze dich auf dich selbst.“ In diesem Nebel, in dem es keine eindeutigen Antworten gibt, ist es wichtig, einen moralischen Kompass zu haben.

Etgar Keret: „Die Besatzung ist unmenschlich, aber dieser Angriff hat nichts damit zu tun“

In Europa gibt es Stimmen, die sagen: Was die Hamas getan hat, ist schrecklich, aber ... Was sie meinen ist, dass man das, was jetzt geschehen ist, im Kontext von Israels Besatzungs- und Blockadepolitik sehen muss. Hat dieses Aber seine Berechtigung?



Das ist kompletter Bullshit. Meine Mutter ist durch den Holocaust gegangen und hätte nie daran gedacht, in ein Kaufhaus in Frankfurt zu gehen und dort deutsche Babys zu verstümmeln. Man muss sich immer wieder klarmachen: Diesen Angriff hat der Iran orchestriert, und dort gibt es keine Besatzung. Es ist noch nicht mal ein arabisches Land, es ist einfach nur fundamentalistisch. Und sie haben nicht in den besetzten Gebieten angegriffen. Die Besatzung ist unmenschlich, aber dieser Angriff hat nichts damit zu tun.

Israel war ein geteiltes Land vor dieser Attacke. Wie ist es jetzt?



Netanjahus Strategie war immer: „Teile und herrsche.“ Genau wie bei Trump. Nur, dass Netanjahu das Original ist. Er hat immer gesagt, dass die liberalen Linken vergessen haben, was es heißt, ein Jude zu sein. Dieser Krieg jetzt zeigt die Impotenz dieser Regierung. Netanjahu führt ihn von seinem Bunker aus, er setzt sich in kein Fernsehstudio, beantwortet keine Fragen. In den ersten 24 Stunden habe ich keinen einzigen Regierungsvertreter gesehen. Er besucht nicht die verwundeten Zivilisten, weil er Angst hat, dass sie ihn davonjagen. Sein letztes Wahlkampfvideo zeigte ihn in der Wohnung einer Familie; die Kinder schlafen, die Eltern wollen ins Kino. Er sagt: „Geht ruhig, ich passe auf eure Kinder auf.“ – Er hat sein Versprechen nicht gehalten. Er ist der CEO, und unser Unternehmen bricht zusammen. Schmeißt ihn raus! Er hat einen atombombensicheren Schutzraum, und seinen Sohn hat er nach Miami geschickt. In diesem Moment vernichten sie Dokumente, denn es wird Untersuchungsausschüsse geben. Er betrügt jeden, es gibt niemanden, den er nicht nach fünf Minuten verraten hat. Ich will noch nicht mal, dass er für all das bezahlt, was er getan hat, ich möchte nur, dass er verschwindet.

Was kann man tun?



Das Wichtigste ist, Menschen zu unterstützen, die Brückenbauer sind. Meine israelisch-arabischen Freunde in Israel haben jetzt Angst, zur Arbeit zu gehen, weil sie fürchten, die Leute könnten sie für Hamas-Sympathisanten halten. Ausgerechnet die, die uns am meisten Hoffnung geben könnten, sind am verstörtesten. Wenn man heute einen Post macht, in dem man schreibt, dass man um alle Menschen im Nahen Ost weint, wird man in Stücke gerissen. Von jeder Seite wird es heißen: „Wie kann man das vergleichen, du Stück Scheiße?!“ Wenn man etwas Menschliches sagt.

In Berlin gab es am vergangenen Sonntag eine Demonstration, die Solidarität mit Israel ausdrücken sollte. Es kamen etwa 10.000 Menschen. Zur ersten Demonstration gegen den Ukrainekrieg kamen 100.000. Was glauben Sie, ist der Grund dafür?



Ich glaube, dass die Situation im Nahen Osten einfach super kompliziert ist. Nehmen wir die Hamas: Sie ist einerseits eine Terror-, anderseits eine Art Wohlfahrtsorganisation. Die Hamas ist Mahatma Gandhi und Serienmörder in einer Person. Sie haben eine Umfrage gemacht in Gaza, was die Unterstützung der Terrorattacke angeht, und 70 Prozent sind dafür. Ich weiß nicht, wie valide diese Umfrage ist, aber viele Unterstützer sind wahrscheinlich gar nicht unbedingt für das Massaker, sondern einfach für die Hamas. Wenn eine hochschwangere Frau in Gaza ins Krankenhaus muss, weil ihr Kind kommt, dann bringt ein Krankenwagen der Hamas sie dort hin. Es ist einfach so komplex. Für Europäer ist es sehr schwer, eine Realität zu internalisieren, die nicht ihren Erfahrungen entspricht. Und es ist einfach leichter für etwas zu demonstrieren, wenn die Sache klar ist.

Was werden Sie nach unserem Gespräch machen?



Ich tue in diesen Tagen drei Dinge. Ich lese Kindern vor, deren Eltern ermordet worden sind, ich gehe in Altersheime zu den Holocaust-Überlebenden. Und meine ekelhafteste Aufgabe: Ich schicke ausländischen Journalisten Snuff-Aufnahmen. Ich habe auf meinem Telefon zum Beispiel ein Video, in dem man sieht, wie ein Typ von der Hamas einem Kibbuzbewohner mit einem Spaten den Kopf abschlägt.

Warum tun Sie das? Und woher haben Sie diese Aufnahmen?



Es gibt Journalisten, die das alles nicht glauben wollen, die sagen, dass es keine Beweise gibt. Also habe ich diesen Typen aufgetan, der in den Instagram-Accounts von Hamas-Mitgliedern nach diesen Aufnahmen sucht. Dann kenne ich noch jemanden, der in der Pathologie arbeitet. Jedes Mal schreiben sie: „Bitte schau dir das nicht an, es wird deine Seele vergiften.“ Und wenn ich die Aufnahmen Journalisten schicke, schreibe ich: „Das sind furchtbare Bilder, Sie sollten sie sich nicht ansehen, aber da Sie mich einen Lügner nennen, klicken Sie sie an!“

Haben Sie sich die Aufnahmen angeschaut?



Nicht eine. Was sollte das bewirken. Es dürfte diese Aufnahmen nicht geben.



Was soll ich sagen. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Im Januar komme ich nach Berlin, wenn ich dann noch am Leben bin.