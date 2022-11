Europäischer Filmpreis für „Im Westen nichts Neues“ Am 10. Dezember wird der Europäische Filmpreis verliehen. Einige Gewinner stehen bereits fest. Welche das sind und welche Filme in der Kategorie „Bester Film... dpa

Berlin -Bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises sollen zwei Auszeichnungen auch an das Team von „Im Westen nichts Neues“ gehen. Nach Meinung einer Jury überzeugt die Literaturverfilmung sowohl bei visuellen Effekten als auch beim Maskenbild. Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt. Der Filmpreis soll am 10. Dezember im isländischen Reykjavík verliehen werden.