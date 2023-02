Europäischer Hilfsfonds will ukrainische Filmszene stützen Mit einem Hilfsfonds soll die ukrainische Filmszene wegen der Folgen des russischen Angriffskrieges unterstützt werden. Eine entsprechende Initiative der eur... dpa

Berlin -Mit einem Hilfsfonds soll die ukrainische Filmszene wegen der Folgen des russischen Angriffskrieges unterstützt werden. Eine entsprechende Initiative der europäischen Dachorganisation der Filmförderungsinstitutionen EFAD wurde am Montag in Berlin in Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und ihrer französischen Amtskollegin Abdul Malak vorgestellt. Unterstützt werden sollen ukrainische Filmschaffende beim Abschluss neuer Filmprojekte. Zur Verfügung stehen insgesamt 1,1 Millionen Euro, der Bund ist mit 200.000 Euro dabei.