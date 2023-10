Evangelische Kirche: Fünfstellige Summe bei Versteigerung

Berlin -Bei der von der Evangelischen Kirche Berlin organisierten Versteigerung von Kunstwerken ist viel Geld zusammengekommen. Insgesamt sind rund 35.400 Euro eingenommen worden, wie der Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und Direktor der Stiftung St. Matthäus, Hannes Langbein, der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wir sind sehr dankbar!“

Das eingenommene Geld der Kunstaktion am Samstagabend soll Flüchtlingsprojekten zugutekommen, konkret traumatisierten Migranten und Migrantinnen sowie Beratungsangeboten für Arbeits- und Wohnungssuchende. Die Auktion fand zum 27. Mal statt.

Die Werke waren zuvor in der St. Matthäus-Kirche am Berliner Kulturforum ausgestellt worden. Unter den beteiligten Künstlern waren den Angaben zufolge Nevin Aladag, Martin Assig, Norbert Bisky, Johanna Diehl, Thomas Florschuetz, Franek, Johannes Geccelli, Andreas Greiner, Fabian Knecht, Mischa Kuball, Via Lewandowsky, Jakob Mattner, Navid Nuur, Jeewi Lee und Jorinde Voigt.