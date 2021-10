Philipp Stehler, 33, veröffentlicht am Dienstag ein Buch: „Mein Darm ist kein Arsch“. Doch anders als der Titel vermuten ließe, legt der ehemalige „Bachelorette“-Star hier keine krawallige Lebensbeichte vor, sondern die Geschichte seines Überlebens. Auf Instagram veröffentlichte der als durchtrainierter Strahlemann und Frauenschwarm bekannte Reality-Star dazu eine drastische Bildmontage: Die eine Seite zeigt ihn braungebrannt mit dem obligatorischen Sixpack, die andere mit deutlich weniger Körpermasse und einem „Beutel“ am Bauch – einem künstlichen Darmausgang. Darunter beschreibt Stehler, wie er „fast an den Folgen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gestorben“ wäre.

„Ein künstlicher Darmausgang rettete mir das Leben!“

Offenkundig geht es Stehler darum, sein Buch zu bewerben, doch zugleich verrät er seinen gut 260.000 Followern bereits in dem Post viele Details seiner schweren Erkrankung und vorläufigen Genesung. „Es hat einige Zeit gedauert, bis ich soweit war, dieses Bild zu posten. Ziemlich genau 1 Jahr und 2 Wochen. Denn am 22.09.2020 konnte mir mein künstlicher Darmausgang wieder abgenommen werden. Seitdem habe ich fast täglich alles nochmal aufgearbeitet … Bis hin zu der ersten OP am 21.05.2019 und das darauffolgende Leben mit einem ‚Beutel‘ und der Kampf zurück ins Leben. Bis zur vierten und letzten OP. wo mir der ‚Beutel‘ wieder entnommen werden konnte.“

Wie Stehler schreibt, ist er an Colitis Ulcerosa erkrankt, eine chronische Entzündung des Dickdarms. Typisches Anzeichen ist Durchfall mit Blut- und Schleimbeimengungen. Dazu kommen Schmerzen, oft im linken Oberbauch. Die Krankheit verläuft in der Regel schubförmig, und zwar lebenslang. In den symptomfreie Perioden ist ein normales Alltagsleben möglich ist. Während eines Schubs kann aber ein Krankenhausaufenthalt nötig werden. Die Ursache von Colitis Ulcerosa ist unbekannt. Ähnlich wie bei der ebenfalls chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Morbus Crohn nimmt man eine genetisch bedingte, krankhaft gesteigerte Immunreaktion gegen die Darmflora an.

Dass er seine Erkrankung nun öffentlich macht, begründet Stehler damit, dass er ein gesellschaftliche Tabu brechen möchte: „Nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst ab heute gar nichts mehr verheimliche. Ein künstlicher Darmausgang war für mich neu, unbekannt, psychisch sowie physisch eine Belastung, aber vor allem rettete er mir das Leben! Hunderttausende Menschen leiden in Deutschland unter chronischen Darmerkrankungen. Die meisten werden darüber nie sprechen, weil Probleme mit der Verdauung immer noch stark tabuisiert werden.“



Viele Menschen trügen ihre Krankheiten und die damit verbundenen Kämpfe im Verborgenen aus, ist Stehler überzeugt. Die Folge: Man sieht ihnen das nicht immer an, man bekommt es nicht immer mit. „Deshalb seid nett zu jedem und respektiert euch! 🙏🏼“