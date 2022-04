Gegen Ende der Renaissance erfasste einige Komponisten Gigantomanie. Während im vierstimmigen Satz die Rollen zwischen Ober-, Mittel- und Unterstimmen klar verteilt sind, gleicht zum Beispiel schon der sechsstimmige einem permanent umgepflügten Komposthaufen. Aus satztechnischen Gründen kreuzen sich die Stimmen permanent, was eben noch oben war, ist jetzt mittendrin und umgekehrt. Dabei kommt es zu Klangbildern, in denen sich Melodie und Bass kaum zu bewegen scheinen, sondern vor allem in der Mitte ein flirrendes Gewimmel entsteht. Antoine Brumels zwölfstimmige Missa „Et ecce terrae motus“ ist so ein Stück, dessen klangliche Bewegung eher spür- als hörbar ist: Was die Stimmen da im Wechsel nur weniger Harmonien genau machen, kann man nur ahnen.

Der Rias-Kammerchor hatte am Freitag im Kraftwerk Mitte solch eine Extrem-Polyfonie aufs Programm gesetzt; Brumels bekannteste Messe war da noch das harmloseste Stück. Seit Thomas Tallis’ Gipfelwerk „Spem in alium“ gelten sage und schreibe 40 Stimmen in acht Chören als magische Grenze. Alessandro Striggio hatte Tallis mit seinen Monumental-Motetten auf die Idee gebracht: Der Rias-Kammerchor sang Striggios „Ecce beatam lucem“ – ein repräsentativ effektvolles, nicht übermäßig tiefes Stück, das reichlich mit Raumeffekten spielt. Das tut Tallis auch, aber seine von einer Seite zur anderen wandernde und plötzlich vollstimmige Polyfonie ist substanzieller, ausdrucksvoller. Die polyfon geknoteten Strecken bilden einen grandiosen Kontrast zum Höhepunkt in großen harmonischen Flächen.

Staunen über die Schöpfung

Man muss den Rias-Kammerchor und seinen Leiter Justin Doyle bewundern für die enorme Intonationsreinheit und klangliche Homogenität. Leider aber gibt die Akustik im Kraftwerk die dynamische Spannweite der Interpretation nur unvollkommen wieder. Der Raum ist zu groß, als dass er mehr als ein Mezzoforte darstellen könnte. Dass der Chor trotz großer räumlicher Entfernung exakt zusammen singt: ebenfalls ein Wunder.

Das Konzert-Motto „Überirdisches: Mond“ leitete sich von der deutschen Erstaufführung des 2009 entstandenen „Earthrise“ ab, einem Werk des 1948 geborenen Engländers Alec Roth. Angeregt durch die erste, von der Apollo-8-Mission angefertigte Fotografie der Erde im Weltraum, stellte Roth Verse aus dem Alten Testament zusammen, die vom Forscherdrang, dem Staunen über die Erde und der Bitte um weisen Umgang mit ihr handeln. Seine 40-stimmige Partitur bleibt dabei tonal – ein bisschen sehr tonal auch im Umgang mit Satzmustern, wenn etwa im ersten Teil der Grundton in ostinat nagelndem Rhythmus durchgehalten wird. Erst im zweiten Teil verlaufen im Staunen über die Schöpfung die Dreiklänge ekstatisch auseinander und bilden ergriffen dissonante Akkorde. Den Eindruck eines Missverhältnisses zwischen der exzessiven Besetzung und der wenig exzessiven Klangentwicklung wird man jedoch nicht los.