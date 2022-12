Fachkräftemangel: Ufa-Chef will mehr Quereinsteiger Viele Drehs, aber wenig Personal: Das Filmunternehmen Ufa in Babelsberg dringt wegen des Fachkräftemangels darauf, mehr Quereinsteiger zu gewinnen. dpa

Potsdam -Auch Filmproduktionen bekommen den Fachkräftemangel zu spüren. Der Geschäftsführer des Filmproduktionsunternehmens Ufa in Potsdam-Babelsberg, Joachim Kosack, setzt sich dafür ein, dass künftig mehr Quereinsteiger gewonnen werden. „Es mussten bei Firmen in der Branche schon Drehs verschoben werden, weil nicht genügend Personal vorhanden war“, sagte Kosack. Fachkräftemangel sei hinter der Kamera etwa in den Bereichen Kostüm, Requisite, Ton und Beleuchtung und im Administrativen zu spüren, weniger bei der Regie und bei Schauspielerinnen und Schauspielern.