Fantasievolle Kostüme auf Mangamesse Connichi Nach zweijähriger Corona-Pause fand an diesem Wochenende wieder die Mangamesse Connichi in Kassel statt. Besondere Hingucker waren die Outfits. Hier lautet d... dpa

Kassel -Tausende Besucher haben am Wochenende in Kassel bei der Mangamesse Connichi in bunten Kostümen die japanische Popkultur gefeiert.