Farben, Formen, Klänge – der Berliner Künstler Tanka Fonta im Haus der Kulturen

Kreise, Dreiecke, fischähnliche Gebilde, abstrakte Figuren – die neu gestaltete Rotunde des Hauses der Kulturen der Welt (HKW) scheint einen ganzen Kosmos in Bewegung zu versetzen, in dem Wiedererkennbares und Rätselhaftes miteinander kommunizieren. Der im kamerunischen Hochland geborene Musiker, Künstler und Radiomacher Tanka Fonta hat im Auftrag des HKW den zentralen Innenraum der sogenannten schwangeren Auster bildhaft zum Schwingen gebracht, obwohl er sich dabei den eher statischen architektonischen Begebenheiten anzupassen hatte – Fenster, Säulen, asymmetrisch verlaufende Flächen. Es war nicht zuletzt auch eine handwerkliche Herausforderung. Über mehrere Monate ist Tanka Fonta in der Umbauphase des HKW aufs Gerüst gestiegen und hat dort in kontemplativer Unruhe eine Gesamtschau seines bildnerischen Schaffens hinterlassen und neu zusammengesetzt.

Was dem HKW nun in spielerischer Eleganz den Stempel aufzudrücken scheint, kann man zugleich als programmatische Intervention auffassen, in der Fonta der Vielfalt der Formen und Farben den Vorrang vor diskursiver Festlegung gibt. Er selbst nennt sein Werk, in dem weitere Arbeiten mit Titeln wie „The Cosmogenic Interconnectedness ,How Did We Talk Before The Roman Alphabet‘“ oder „Epistemic Interrelatedness ,I Have Eaten Of The Sun, II‘“ enthalten sind, eine Bild-Klang-Komposition aus neun thematischen Sätzen.

Zweifellos spricht hier der Komponist, der sich allerdings nie sehr lange mit den Vorgaben stilistischer Strenge aufgehalten hat. Eindrucksvoll nachzuhören ist das auf dem Album „Portraits of Nights & Days“, auf dem Tanka Fonta, ausgehend von der traditionellen Musik seiner Mutterkultur bald abschweift in moderne orchestrale Klangräume und daraus zurückkehrt zu verschiedenen Gitarrenvariationen. Die meisten Instrumente, die auf dem Album erklingen, hat Tanka Fonta selbst eingespielt; die Begleitung auf dem Cello hat Adrian Janke übernommen.

Aus dem Geist der Musik

Als Tanka Fonta das Album zum Ende der 2000er-Jahre aufgenommen hat, trat er auch öfter mit der Formation Black Heritage auf, die sich dem Afro-Soul, Traditionals und Funk verschrieben hat und in deren Mittelpunkt die in Madagaskar geborene und in Senegal aufgewachsene Musikerin und Sängerin Mfa Kera steht. Gleichzeitig begann er, sich zudem intensiv der Malerei zu widmen, die trotz ihres strengen Formbewusstseins prall-farbig daherkam und Assoziationen weckte zum Plattencover des südafrikanischen Jazzmusikers Abdullah Ibrahim, der mit dem Album „African Marketplace“ Ende der 70er-Jahre wohl eines der einflussreichsten Jazzalben seiner Zeit produziert hat.

Tanka Fonta, Epistemic Interrelatedness I: ‚I have Eaten Of The Sun II‘, Ausschnitt aus The Cosmigenic Interconnectedness: ‚How Did We Talk Before The Roman Alphabet‘, 2023, Sylvia Wynter Foyer. Foto: Alexander Steffens/HKW, Courtesy of the Artist

Die Assoziation zu Abdullah Ibrahim, der seine Karriere zunächst unter dem Namen Dollar Brand begonnen hatte, mag man als naiv, vielleicht sogar klischeehaft übergriffig empfinden. Sie verdeutlicht aber die assoziative Bandbreite, in der sich Tanka Fonta bewegt, oder: über die er experimentell hinausstrebt. Seine leidenschaftliche Musikalität ist in seinen Form- und Farbgebungen wiederzufinden. Das Wandgemälde im HKW könne als visuelle Partitur gelesen werden, sagt Tanka Fonta, oder einfach nur als Reise durch eine immer wieder überraschende Formenwelt zwischen Geometrie und Mythologie.

Seine nahbar anspruchsvollen Kompositionen sind jedoch nicht vollends zu erfassen ohne ein Verständnis für seine intensive Beschäftigung mit traditioneller afrikanischer Musik. So lässt Tanka Fonta denn auch keine U-Bahnfahrt durch Berlin verstreichen, ohne dabei beispielsweise westafrikanische Highlife-Musik aus den Kopfhörern auf sich wirken zu lassen, die nicht zuletzt die nigerianische Inspirationsquelle für die Entwicklung des einflussreichen Afrobeat durch Fela Kuti und dessen Band Egypt 80 gewesen ist.

Umwege zur Kunst

Als künstlerisches Multitalent hat Tanka Fonta Prosa und Gedichte geschrieben, einige davon sind im Begleitbuch des Albums „Portrait of Nights & Days“ enthalten. Ein einsamer Gesang, vielleicht von einer Mutter, heißt es etwa in dem Titelstück, „durchdrang die frühe Stille des Augenblicks“. Ausgehend von konkreter Wahrnehmung hat Tanka Fonta in seinem Wandgemälde für das HKW Gebilde geschaffen, die in, wie er selbst sagt, „evokativen symbolischen Sprachen als visuelle, auditive und poetische Spuren orchestriert sind.“

Tanka Fonta tanzt Alexander Steffens/HKW

Als Radiomacher weiß Tanka Fonta allerdings auch, dass es auf einfache und vermittelnde Ausdrucksformen ankommt. Er gehört zu den Mitbegründern des Internet-Senders Radio Future Africa, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Wissenswertes über afrikanische Kunst und Kultur zu verbreiten. Im Gespräch mit der englischen Redaktion der Berliner Zeitung hat Tanka Fonta verraten, wie er überhaupt zur Kunst kam. Weil seine Familie der Auffassung war, dass einer von der Kunst nicht leben könne, schickte diese ihn zum Botanik-Studium in die nigerianische Stadt Benin City. Dort aber war zu der Zeit eine florierende Kunstszene zu Hause, in der sein Studienfleiß für immer verdorben wurde. Später ging Tanka Fonta ins kanadische Vancouver, wo er seine deutsche Frau Djorna kennenlernte, mit der 2003 zunächst nach Stuttgart und wenig später nach Berlin kam. Und so erzählt das Wandgemälde im HKW auch von der Reise durch die Welt und die Kulturen.

Am Sonntag, 18. 6. wird es im HKW einen Workshop mit Tanka Fonta geben. Beginn 15 Uhr