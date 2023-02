„Wie ein verbranntes Huhn“: Sam Smith und sein Latex-Anzug werden zu Meme-Opfern

Platz da! Viel Raum brauchte Sam Smith am Samstag, um das Outfit auf dem roten Teppich der Londoner Brit Awards zu zeigen. Der britische Sänger trug einen vom Designer Harri kreierten Anzug, der komplett aus Latex besteht. Außergewöhnlich war aber nicht nur das Material, sondern auch der Look des Designerstücks. Der schwarze aufblasbare Anzug ist an den Beinen und Oberarmen aufgeblasen, bequem sieht er jedenfalls nicht aus. Der nicht binäre Musiker blickte ebenfalls bedrückt, das genügte für eine Menge witziger Kommentare in den sozialen Medien.

„Das sieht genauso aus, wie wenn ich in meinem Neoprenanzug furze“, scherzte einer. Andere haben angedeutet, dass Sam Smith den Extraplatz in seinem Einteiler benutzt habe, um in die Veranstaltung Getränke zu schmuggeln. Um den schwarzen „Engel-Look“ zu vollenden, trug Sam Smith Schuhe mit Absatz, ebenfalls in Schwarz. „Sam Smith geht in diesen Brit Awards in einem Hähnchen-Kostüm ab“, schrieb ein Twitter-Nutzer und verglich Smith mit einem im Ofen verbrannten Huhn.

Zwischen Späßen und Smileys entdeckten einige Fashion-Liebhaber in den Kommentaren einen Bezug zur Glam-Legende David Bowie und dessen Designer. Anfang der 70er-Jahre schuf der japanische Designer Kansai Yamamoto ein Outfit für Bowies Tour „Alladin Sane“. Harris Anzug ähnelt in vieler Hinsicht Yamamotos, insbesondere die „Ballon-Hose“. Yamamoto spielte oft mit traditionellen japanischen Silhouetten und übertrieb gerne die Größenverhältnisse.

Ähnlichkeiten zufällig? Das Designerstück realisierte der Japaner Kansai Yamamoto für Rocklegende David Bowie im Jahr 1973. imago/Zuma Press

Vier Tage hat es gedauert, bis der Anzug fertig war, erzählte Designer Harri, dessen vollständiger Name Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai lautet. Harri wurde im Jahr 2020 weltweit bekannt, als er die „Ballon-Hosen“ erstmals in London präsentierte. „Die initiale Idee für die Hose kam vom Gedanken, mich selbst aus der Perspektive meines Hundes zu betrachten“, sagte Harri damals der Vogue.

Kurz nach den Brits erklärte der Designer in einem Interview für die Fashion-Bibel Women’s Wear Daily im Detail, was es mit dem Outfit auf sich hatte. „Sam erhielt in letzter Zeit viele Kritiken wegen seines Images bei ‚Unholy‘. Hiermit will ich ihn würdigen“. Während den Grammys sang Sam Smith seinen Hit „Unholy“ im Duett mit der deutschen Trans-Sängerin Kim Petras. Dabei war er als Teufel verkleidet, seinen Zorn konnte man aber deutlicher während den Brits fühlen. Dort führte er ebenfalls „Unholy“ mit Petras auf. Die Performance verließ er verärgert, wegen technischen Problemen hätte die Aufführung fast nicht stattgefunden.