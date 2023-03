Felix Räuber: Fühle mich künstlerisch frei wie nie zuvor Der Musiker und Komponist Felix Räuber ist gut zehn Jahre nach Auflösung seiner Pop-Band Polarkreis 18 mit sich im Reinen. „Ich kann mir keinen spannenderen ... dpa

Dresden -Der Musiker und Komponist Felix Räuber ist gut zehn Jahre nach Auflösung seiner Pop-Band Polarkreis 18 mit sich im Reinen. „Ich kann mir keinen spannenderen Punkt in meiner Karriere vorstellen, als den derzeitigen“, sagte er vor Eröffnung einer Ausstellung zum jüngsten Projekt „Wie klingt Heimat?“ der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. „Ich fühle mich künstlerisch so frei wie vielleicht nie zuvor.“ Er könne seine Erfahrungen aus insgesamt zwei Jahrzehnten Karriere jetzt nutzen und „neben Musik, Gesang, Moderation, Schauspiel auch künstlerische Konzeption für Ausstellungen und Marken einbringen“.