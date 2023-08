Ich werde 15 gewesen sein, als meine Eltern mich mit einer Jugendgruppe des Evangelischen Jugendwerks in Heidelberg nach Wales fahren ließen. Es handelte sich um einen Arbeitseinsatz in Tairgwaith, einem ehemaligen Bergbauort. Die Kohlenmine war geschlossen worden, das Dorf befand sich im Niedergang, und wir würden dort Solidarität praktizieren und einen Spielplatz bauen, der wenigstens die Kinder aufheitern sollte.

Wir fuhren mit dem Zug nach London, von dort ging es weiter mit dem Bus. Doch dann stellte sich heraus, dass wir in Targwaith gar nicht unterkommen konnten. Das war letztlich ein Glücksfall. Stattdessen bezogen wir nämlich ein Haus in dem hübschen Küstenstädtchen St. David’s. Es gehörte der anglikanischen Kirche, und wir mussten sonntags am Gottesdienst in der riesigen und wunderschönen Kathedrale teilnehmen. Whitesand’s Bay war einen kurzen Fußmarsch entfernt.



In St. David’s lernten wir die neue Hymne von Tairgwaith, an die ich mich nur noch bruchstückhaft erinnere. Es ging um die Zukunft dieses Ortes, der sich durch die Schließung der Mine viele beraubt sahen, um das neue Gesicht, das sich das Dorf geben wollte. Mit unserer Hilfe! Der Refrain ist noch da: „Tairgwaith shows new visions to this world.“

Wir taten, wie uns geheißen wurde, und hielten den Mund

Wir fuhren letztlich nur ein einziges Mal dorthin und wurden im Gemeindesaal vom Bürgermeister und weiteren Leuten empfangen. Wir, etwa 25 Jugendliche aus Heidelberg, saßen auf dem Boden, hielten walisische Fahnen in der Hand, sangen das Lied und verstanden wegen des starken Akzents kein Wort von dem, was die Honoratioren sagten. Dann ging es zur Baustelle.

Meiner Gruppe von fünf Mädchen war der Platz zugeteilt, wo die Schaukeln schon standen. Wir sollten den Untergrund präparieren, nämlich ein wenig Erde ausheben und Schotter einfüllen. Schotter! Er war schwarz, hatte spitze Ecken und Kanten, und wir stellten uns vor, wie das Zusammentreffen weicher Kinderknie mit diesem Material ausgehen würde. Wir überlegten, wen wir darauf aufmerksam machen könnten, wollten protestieren, doch wir trauten uns nicht. Wir taten, wie uns geheißen wurde, und am Ende hatten wir unter dem Gerüst mit den vier Schaukeln das scharfkantige Geröll gleichmäßig verteilt.



Es ist die erste sinnlose, ja widersinnige Arbeit meines Lebens, an die ich mich erinnern kann. Wir hatten Gutes tun wollen und das Gegenteil getan. Und dazu hatten wir auch noch unseren Mund gehalten. Ich habe dieses scheußliche Gefühl, mit dem wir nach St. David’s zurückgefahren sind, nie vergessen.