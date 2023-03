Männer mit Glatze im Visier: Jan Böhmermann geht die Luft aus!

Jan Böhmermann in seiner Sendung am Freitagabend – mit grauem Toupet.

Echt jetzt? Eine halbe Stunde über Männerglatzen? Das war mit Sicherheit zynische Berechnung: Nach dem Aufreger über die Parodie auf den Kabarettisten Dieter Nuhr in der vergangenen Woche ärgerte Jan Böhmermann Freund und Feind am Freitagabend mit Lappalien. Er machte sich über erblich bedingten Haarausfall bei Männern lustig.

Das war umso enttäuschender, weil er am Nachmittag noch mit einem Tweet neugierig auf die Sendung gemacht hatte. „Heute geht es um eine oft unsichtbar gemachte Gruppe unserer Gesellschaft: Männer“, versprach er am Nachmittag. Man hätte beim Hashtag Mütze aber schon stutzig werden können.

Egoprobleme bei Männern – kein Einzelfall. Viele leiden darunter, dass die Haare auf dem Kopf weniger werden. Wir sagen: Das muss nicht sein! Plätte-Pride statt Haarlos-Horror. Mehr dazu jetzt in der @ZDF-Mediathek #Mütze https://t.co/Nk4ofRBS73 — ZDF Magazin Royale (@zdfmagazin) March 31, 2023

Jan Böhmermann selbst kam im grauen Anzug und mit grauem Toupet. Das fiel auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig auf. Auf den zweiten dann aber schon: die künstliche Haarfülle wird immer wieder zurückgeschüttelt, was natürlich absolut affektiert aussieht. Auch bei echten Haaren, aber um die ging es hier ja nicht. Es ging an diesem Freitag vor der Osterpause darum, eine Sendung über die Bühne zu bringen. Man kann schließlich nicht jede Woche halb Deutschland gegen sich aufbringen, weil man einen verhassten Kollegen persifliert.

Also müssen wir uns durch Clips und Fotos mit haarloser männlicher Prominenz quälen. Und dabei gleich mehrfach Kai Pflaume sehen und einmal auch Reinhard Mey. Der hat zwar keine Glatze, aber den kann Böhmermann nicht leiden und das ist schließlich dasselbe.

Als Frau fragt man sich: Stimmt die These eigentlich – ist eine Glatze für Männer heutzutage wirklich so ein Problem, dass man mit Transplantationen und sogar Tätowierungen Abhilfe schafft? Und wenn ja: Ist das dann wiederum so ein Problem? Betroffene Männer schreiben bitte in die Kommentare unter diesem Text, nur ernstgemeinte Zuschriften bitte, die Autorin möchte wirklich gerne dazulernen.

Ansonsten wurde noch ein bisschen royales Bashing betrieben, wie es sich nun mal gehört, wenn das britische Königspaar Deutschland besucht und am Abend eine Satiresendung ansteht. Interessant bei den gezeigten Fotos ist dabei aber vor allem, dass die beiden älteren Herrschaften gar keine üble Figur bei ihrem Staatsbesuch in Deutschland gemacht haben.

Aber Böhmermann hat so wieder ein paar Minuten bis zur Osterpause überbrücken können. Auch mit der größten Redaktion kann man schließlich nicht jede Woche die aktivistische Satire neu erfinden.

Wer die mehr oder weniger flachen Witze komplett durchstand, wurde belohnt, denn der Höhepunkt kam zum Schluss: Herbert Grönemeyer und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Der Mann kann nicht nur singen, sondern auch tanzen – und bewies mal eben nebenbei, dass auch Doppelkinn cool sein kann. Wenn das kein Trost ist.



