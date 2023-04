Festival „c/o pop“ startet - Roth: „Offen für die Welt“ In Köln spielt die Musik - zumindest bis Sonntag. Die „c/o pop“ beginnt. Die Veranstalter erwarten über 30.000 Besucherinnen und Besucher. Würdigende Worte g... dpa

Köln -Zur 20. Ausgabe der „c/o pop“ hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) das Kölner Musikfestival als „höchst ambitioniert, höchst kreativ, höchst innovativ“ gewürdigt. „Wer 20 Jahre alt wird, ist jung, ist neugierig, ist beweglich und ist vor allem offen für die Welt. Und das ist die „c/o pop““, lobte Roth in einem Grußwort zum Start der 20. Ausgabe am Mittwoch. Seit zwei Jahrzehnten lade die „c/o pop“ ein, populäre Musik und Popkultur in ihrer ganzen Vielfalt und Vielseitigkeit zu entdecken.