Republica 23: Weniger Katzenbilder, mehr Hiobsbotschaften

Elon Musk darf neuerdings Computerchips in menschliche Gehirne verpflanzen lassen, doch noch ist er mit seiner Firma Neuralink nicht weit genug, als dass es möglich wäre, ebendiesen Hirnen mehr als, sagen wir mal großzügig, vier Prozent des auf der Republica umgesetzten Contents zuzuführen. An drei Tagen gab es knapp 600 Sessions zu sehen, also Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden und vieles mehr. Ein Gesamteindruck kann demnach nur sehr subjektiv ausfallen. Bei einer Besucherin, die sich überwiegend an der Center Stage, der größten von insgesamt 18 Bühnen herumgetrieben hat, ist hängengeblieben: Die Republica hat schon mal mehr Spaß gemacht.

Das Verhältnis zwischen Kritik und Feierei scheint sich verschoben zu haben, oder zumindest die Art und Weise, die Kritik vorzutragen: weniger Katzenbilder, weniger Insider-Witze, weniger Aufbruchsstimmung. Man kann es verstehen. Zu viel von dem Mist, der in der Vergangenheit bei der Konferenz kritisiert wurde, hat sich festgetreten. Versprechen, die die Ampel-Regierung in Sachen Netzkultur und Digitalisierung versprochen hat, wurden nicht eingelöst – und nach knapp der Hälfte der Legislaturperiode schwinden die Hoffnungen, dass sich das noch ändern könnte.

Der Glasfaserausbau läuft schleppend, es gibt nach wie vor kaum Politiker mit Digitalkompetenz und die nationale Bildungsplattform, die eigentlich für eine halbe Milliarde Euro Steuergelder errichtet werden sollte, droht schon vor ihrer Fertigstellung wieder in sich zusammenzufallen. Generell profitieren von Programmen, die mit öffentlichen Geldern entstehen, letztlich meistens private Firmen, während die Behörden weiterhin teure Microsoft-Software lizensieren.

Buhrufe für Christian Lindner

Was sonst noch? Edward Snowden ist weiterhin auf der Flucht und die Geheimdienste, deren Überwachungspraktiken der Whistleblower enthüllt hat, haben ihre Aktivitäten ausgeweitet, anstatt sie einzudämmen. Twitter schlittert ungebremst nach rechts außen. Um Künstliche Intelligenz zu trainieren, werden Arbeiter ausgebeutet, nicht nur materiell, sondern auch psychisch, weil sie ständig traumatisierenden Bildern von beispielsweise Folter oder Kindesmissbrauch ausgesetzt sind.

Das Thema Ausbeutung war generell allgegenwärtig, denn das diesjährige Motto lautete: „Cash“. So konstatierte die Soziologin Jutta Allmendinger erneut, dass eine westdeutsche Frau, die 1985 geboren wurde und die gleiche Ausbildung und berufliche Laufbahn wie ihr Mann hinter sich hat, ab der Geburt der Kinder voraussichtlich in ihrem weiteren Lebensverlauf 1,5 Millionen Euro weniger verdienen wird als ihr männliches Pendant. Die Erbin Marlene Engelhorn zeichnete eindrücklich den Wachstumsprozess ihres privaten Vermögens nach, exemplarisch für das aller Superreichen. Und sie erinnerte daran, dass die zwei reichsten Familien in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der Gesamtbevölkerung.

Die Aktivistin Marlene Engelhorn wird im zweistelligen Millionenbereich erben. Sie gehört zu den Gründerinnen der Initiative „taxmenow“, die sich für eine Reformierung der Steuerpolitik einsetzt. Jan Zappner/re:publica

Daran wird wohl auch der digitale Euro nichts ändern, für den Christian Lindner warb, als er nach Engelhorn auf der Bühne Platz nahm. Dem Bundesfinanzminister ließ die Erbin noch die Frage ausrichten, wieso Menschen wie sie selbst so viele Steuervorteile genießen könnten, á la Matthias Döpfner mit seinem milliardenschweren Aktiengeschenk von Friede Springer. Die Antworten antizipierte sie schon, obgleich diese längst faktisch widerlegt seien: die Rettung des bescheidenen Mittelstands, Omas Häuschen, der Staat kann nicht wirtschaften et cetera. Sie sollte recht behalten. Zumindest folgten darauf zahlreiche Buh-Rufe aus dem Publikum und plötzlich war es dann doch wieder sehr spürbar, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Ermächtigung, das die Republica von Beginn an ausgezeichnet hat.

Sie brennt noch, die Netzcommunity. Die Hitze bündeln, die vielen Konferenzbesucher einbeziehen, die längst nicht mehr zum engeren Kreis gehören, angesichts der Weltlage den Mut und dann auch noch die gute Laune nicht verlieren, das geht vielleicht nicht alles gleichzeitig, zumindest nicht jedes Jahr. Und ein Meme, das in Erinnerung blieb, gab es dann doch. Am Ende seines Vortrags „Ein besseres Internet ist immer noch möglich“ zeigte der Republica-Mitbegründer Markus Beckedahl eine kleine Maus mit Sturzhelm, den Käsewürfel in der Falle fest im Blick.