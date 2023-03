Festival will Rolle von Musik am Bauhaus erkunden

Berlin -Die Funktion von Musik innerhalb der Kunstschule Bauhaus steht im Zentrum eines im September in Berlin geplanten Festivals. Dabei sollen nach Angaben vom Dienstag bisher unbekannte Kontexte und Bezüge zwischen Bauhaus und Musik aufgegriffen werden. Die Konzerte des „Bauhaus / Music Weekend“ sind vom 22. bis 24. September angekündigt. Das von Walter Gropius (1883-1969) gegründete Bauhaus gilt als wichtige Schule für Kunst, Design und Architektur im 20. Jahrhundert.

Präsentiert werden sollen dabei auch erste Ergebnisse eines Forschungsvorhabens, das sich am Bauhaus-Archiv Berlin seit zwei Jahren mit der systematischen Rekonstruktion des Musiklebens an den historischen Bauhaus-Stationen in Weimar, Dessau und Berlin befasst. Das Musikwochenende soll zudem den Auftakt einer längeren Beschäftigung des Bauhaus-Archivs mit dem Musikleben am historischen Bauhaus bilden. „Das Musikleben an den historischen Bauhaus-Stätten war vielfältig, aber bisher wenig bekannt“, sagte Annemarie Jaeggi, Direktorin des Bauhaus-Archivs.

Das musikalische Programm des Festival bietet Werke etwa von Igor Strawinsky, Paul Hindemith, Ferrucio Busoni oder Stefan Wolpe. Andere moderne, teils avantgardistische Werke stammen von musikalischen Bauhaus-Gästen wie Ruth Crawford Seeger, Kurt Weill oder Paul Arma.