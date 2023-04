Festspielhaus Baden-Baden verzeichnet Rekord Die Berliner Philharmoniker haben mit ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko in den vergangenen zehn Tagen viel Publikum gelockt. Der Intendant ist mit der Aus... dpa

ARCHIV - Michaela Schuster als «Die Amme» (r) und Elza van den Heever als «Die Kaiserin» (l) stehen während der Generalprobe der Oper «Frau ohne Schatten» auf der Bühne des Festspielhauses Baden-Baden. Philipp von Ditfurth/dpa

Baden-Baden -Mit der aufwendigsten Inszenierung in seiner Geschichte hat das Festspielhaus Baden-Baden einen Erfolg gefeiert. „Die Opern-Neuinszenierung "Die Frau ohne Schatten" hat mit 95 Prozent Platzauslastung ein Rekordergebnis in der Geschichte dieses Festivals erreicht“, teilte Intendant Benedikt Stampa am Montag zum Abschluss der Osterfestspiele Baden-Baden mit.