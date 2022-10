Beunruhigungen: Neues Kino aus Litauen in Berlin

Zum zwölften Mal gewährt das Festival „Litauisches Kino Goes Berlin“ aktuelle Einblicke in das Filmschaffen aus Vilnius und Umgebung. Aus den meisten Plots der langen und kurzen Filme sind Beunruhigungen ablesbar. Es gibt sie zwar, die Zuversicht, aber nicht auf den ersten Blick. Meist versprühen die Figuren schieren Zweckoptimismus.

Wie in „I am fine, thanks“ von Ernestas Jankauskas. Nicht oft genug kann die leitende Laborantin Maria betonen, dass sie sich blendend fühlt: „Mir geht es gut!“, erklärt sie immer wieder. Maria lässt uns in ihre schick ausgestattete, doch höchst zerbrechliche Welt ein. Gerade liegt ein Klinikaufenthalt hinter ihr. Der Familie und ihren Freunden gegenüber gaukelt sie vor, in Indien gewesen zu sein. Um ihre Stabilität zu unterstreichen, bewegt sie sich stets lächelnd durch ihr Umfeld, erscheint dabei aber eher wie ein Roboter. Erneut bekommen ihre Kulissen Risse. Wasser dringt durch die Wände, die Labormäuse brechen aus. Und ihr Liebhaber behandelt sie mit einer merkwürdigen Mischung aus Leidenschaft und Verachtung. Oder bildet sie sich das alles nur ein? Zuletzt lenkt sie ihren Wagen in die Fluten eines Flusses. Selbst das gelingt ihr nicht wirklich.

„Pilgrims“ von Laurynas Bareiša Afterschool

Rahmung des ständigen Suchens und Davonlaufens

Auch in „Pilgrims“ von Laurynas Bareiša stürzt am Ende ein Auto ins Wasser, beendet für zwei Jugendfreunde die Suche nach dem Sinn hinter einem sinnlosen Mord. Sie müssen sich eingestehen, dass sie in Wahrheit auf der Flucht vor sich selbst sind, dass ihre (teils mit rabiaten Mitteln ausgeführten) Recherchen eher etwas verhüllen als aufdecken. In „Runner“ von Andrius Blaževičius lernen wir schließlich ein junges Paar kennen, das sich unablässig umkreist, das voneinander nicht weiß, ob es sich hasst oder liebt. Ihre karrieregeprägte, auf Luxus und Ablenkung fokussierte Umgebung erscheint als aseptische Rahmung dieses ständigen Suchens und Davonlaufens.

„Runner“ von Andrius Blaževičius M-Films

Gegenwärtige Filme sowohl aus Litauen als auch der Ukraine gehören zur europäischen Spitze. Verbunden fühlen sich beide Nationen durch ihre unheilvollen Erfahrungen mit Russland und der Sowjetunion. Okkupation, Verfolgung, Flucht und Deportation gehören zur kollektiven Erfahrung in beiden Ländern. Kaum eine Familie, die davon verschont geblieben wäre. Der aktuelle Krieg hat diese Nähe erneut bewusst gemacht. Als Hommage zeigt das litauische Festival ukrainische Kurzfilme. Doch den verblüffendsten Brückenschlag zur Gegenwart vollzieht der Spielfilm „The Flood Won’t Come“ von Marat Sargsyan. Seine mehrfach preisgekrönte Bürgerkriegsdystopie wurde bereits vor vier Jahren gedreht. Nun ist sie hochaktuell. Gruppen von Freischärlern und regulären Soldaten, von Gefangenen und Zivilisten scheinen hier von einem universellen Gemetzel umklammert. Schon lange weiß niemand mehr, wer hier gegen wen und warum kämpft. In seiner finalen Szene springt der Film plötzlich ins Hier und Jetzt. Und zeigt, dass die oft geschmähte Normalität ebenso wenig ein Geschenk ist wie der Krieg ein Zufall.

12. Festival „Litauisches Kino Goes Berlin“. Im Kino Acud und im Sputnik-Kino, 2. bis 6. November

