„Film ohne Grenzen“ in Bad Saarow startet: Viel Prominenz

Bad Saarow -„Zuversicht“ ist das Thema der Filme beim 11. Internationalen Festival „Film ohne Grenzen“, dass an diesem Donnerstag im brandenburgischen Bad Saarow startet. Unter dieser Überschrift sind bis zum 3. September in der Kulturscheune von Gut Eibenhof und im Cinema by Velotel Bad Saarow mehr als 20 Filme zu sehen. Eröffnet wird das Festival an diesem Mittwoch mit dem Dokumentalfilm „Irmi“ von Veronica Selver und Susan Fanshel. Der Film porträtiert die deutsch-jüdische Emigrantin Irmi Selver.

In den Festivalbeiträgen geht es laut Veranstalter um beeindruckende Menschen, spannende Ideen und unkonventionelle Lebensformen. So erzählt Saim Sadiq in seinem Spielfilmdebüt „Joyland“ (2.9.) eine berührende queere Liebesgeschichte in einer in patriarchalischen und traditionellen Werten verwurzelten pakistanischen Gesellschaft. Beim Filmfestival in Cannes 2023 erhielt der Film die Queere Palme.

Die Liebesgeschichte „Leere Netze“ des Regisseurs Behrooz Karamizade, zeichnet hochaktuell ein eindringliches Porträt der jungen Generation im Iran (3.9.). Lars Kraume stellt gemeinsam mit Herero-Aktivist Israel Kaunatjike seinen Film „Der vermessene Mensch“ (2.9.) über den Genozid an den Hereros in Namibia vor. Der Oscar-nominierte Dokumentarfilm „Vom Leben überholt“ (3.9.) von den Filmemachern John Haptas und Kristine Samuelson befasst sich mit dem sogenannten Resignations-Syndrom, das in den frühen 2000er Jahren erstmals bei Kindern mit Fluchterfahrung in Schweden beobachtet wurde.

Auch junge Filmemacher haben beim Festival im brandenburgischen Kurort ihr Podium: Im Vorprogramm zeigen Talente aus neun Nationen von der Summerschool der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf drei Kurzfilme zum Festival-Thema.

Zu Gesprächen und Diskussionen mit Filmschaffenden und Experten werden prominente Gäste erwartet, darunter die Regisseurin Jeanine Meerapfel, die Regisseure Volker Schlöndorff und Lars Kraume, Schauspieler Burghart Klaußner und Darstellerin Caroline Peters. Schirmherr des Festivals ist Schauspieler Ronald Zehrfeld.