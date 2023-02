Film-Produzentenpreis geht an Science-Fiction-Komödie Der US-Produzentenverband Producers Guild of America hat sich für einen Sieger-Film entschieden. Was das für zukünftige Preisverleihungen bedeutet? dpa

Daniel Kwan (l), und Daniel Scheinert, beide Drehbuchautor und Filmregisseur aus den USA, konnten mit «Everything Everywhere All at Once» bereits mehrere Preise einheimsen. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ hat auch bei den US-Produzentenpreisen gewonnen. Der US-Produzentenverband Producers Guild of America (PGA) kürte die Komödie in der Nacht zum Sonntag in Los Angeles als besten Film.