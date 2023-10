Als ich in Hongkong ankomme, ist es Nacht. Menschen eilen durch den Teppich aus fremden Großstadtgeräuschen, die warme Luft riecht nach Chlor, und ich stehe überdreht und müde vor meinem Hotel im Shek Tong Tsui District. Lächelnd kommt Uli um die Ecke geschlenkert, in der Hand eine Tüte mit Champagner, Gläsern und Sushi. Und wie immer strahlt er diese Leichtigkeit aus, als ob das Leben ganz einfach wäre.



Ich bin auf Einladung des Goethe-Instituts hier, um mit unserem Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt …“ das deutsche Filmfestival KINO 23 in Hongkong und Macao zu eröffnen. Das Auswärtige Amt sieht in mir eine Botschafterin feministischer Außenpolitik Deutschlands, und auch wenn mir eine solche Funktion etwas fremd ist, bin ich wild entschlossen, das in mich gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen.

Die östliche Philosophie fasziniert mich seit langem. „Wenn man Anstrengung und Frust auf sich nimmt, aber auch Lust, Leidenschaft und Frohsinn zulässt, kann das Denken wieder aufs Neue etwas wagen“: Mit diesem Satz beschreibt der Autor Francois Jullien sein Buch „Vom Sein zum Leben“, in dem er sich mit dem Denken und Sprechen im Reich der Mitte auseinandersetzt. In diesem Buch habe ich das Abenteuer der chinesischen Denkräume erlebt, und ich warte schon lange auf eine Gelegenheit, aus dem Kopf hinaus in die Wirklichkeit zu reisen.

An meinem ersten Abend in der Sieben-Millionen-Metropole lädt mich Uli zum Picknick an den Victoria Harbour ein. Wir haben zusammen Regie an der Filmhochschule „Konrad Wolf“ in Babelsberg studiert, kommen beide aus dem Osten und sind befreundet. Nach der Hochschule hat Uli Dokumentarfilme gedreht, inzwischen lebt er in Hongkong und unterrichtet als Professor für Dokumentarfilm und künstliche Intelligenz an der Hong Kong University.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Marlene Burow und Sabin Tambrea in dem Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt …“ Ziegler Film/Tobis/Peter Hartwig

Ich will wissen, wie es ihm hier gefällt: „Ich bin hier, weil ich genau weiß: Hongkong ist kein Ort, wo man sicher aufgehoben ist. Diese Erfahrung, dass die DDR mit einem Mal weg war, hat mich gelehrt, dass nichts in dieser Welt von Dauer ist. Wenn du also was suchst, woran du dauerhaft festhalten kannst, dann bist du hier falsch. Aber wenn du akzeptiert hast, dass nichts auf die Ewigkeit angelegt ist, dann bist du hier komplett richtig. So ist die Verabredung.“ Seine Antwort lässt mich nicht mehr los, und ich frage mich, wonach ich eigentlich suche.

Wir werden in den nächsten Tagen durch enge Hausflure in Mong Kok klettern, um in die Hinterhöfe zu blicken, wo sich das verborgene Leben abspielt. In einer kleinen Bude werden wir Schlangensuppe essen und dazu potenzfördernden Schnaps trinken. Ein in Deutschland verliebter Hongkong-Chinese wird uns von seiner Einsamkeit erzählen und dass er hier dreimal soviel Geld verdient wie irgendwo sonst. Später wird er weinen und uns in seine winzige Wohnung im 29. Stock einladen, die voll mit Kissen und Schnapsflaschen ist. In neonbeleuchteten Restaurants werden wir mit Menschen sprechen, die von den politischen Veränderungen in Hongkong berichten, und welche Ängste und Hoffnungen sie haben.

Hongkong: Gespräche erinnern an Debatten aus Ostzeiten

Nach der Eröffnungsvorstellung findet ein Empfang statt, auf dem ich mit einem jungen Hongkong-Chinesen ins Gespräch komme. Der Satz von der Freiheit treibt ihn um: Seit den Unruhen 2019/20 würden immer mehr Menschen Hongkong verlassen, weil es bereits „zu viele rote Linien“ gäbe und sie keine Möglichkeit mehr sehen, frei zu sprechen. Wenn dieser Satz stimmen würde, dann sei deren Flucht vor dem wachsenden Einfluss der kommunistischen Partei Chinas ein Ausdruck von Unfreiheit; dabei wäre doch das Gegenteil der Fall. Eine Frau mischt sich ein und widerspricht: Die Selbstzensur würde heute viel zu früh einsetzen, die meisten würden gar nicht mehr versuchen, die Grenzen auszuloten. Das folgende Gespräch erinnert mich an die Debatten, die wir im Osten immer geführt hatten: Gehen oder bleiben, persönliche Freiheit versus Verantwortung, Selbstverwirklichung oder politischer Kampf. „Was ihr hinter euch habt, das haben wir jetzt vor uns“, sagt der junge Mann, bevor er sich höflich verabschiedet.

Tagsüber erwartet mich ein straffer Zeitplan aus Filmvorführungen, Publikumsgesprächen, Masterclass an der Hong Kong Baptist University, Businessmeetings, Business Lunch, Treffen mit Filmemacherinnen und ein Interview für die Zeitschrift Ming Pao, zu dem mich eine freundliche Mitarbeiterin des Goethe-Instituts begleitet.



Die Journalistin stellt interessante Fragen zu den persönlichen Hintergründen, die ich im Film verarbeite, und wir geraten immer tiefer hinein in ein Gespräch über Freiheit und welchen Preis wir bereit sind, für sie zu zahlen. Als wir uns verabschieden, laufen der Mitarbeiterin Tränen über die Wangen, und langsam verstehe ich, was unser Film hier auslöst: „In einem Land, das es nicht mehr gibt …“ trifft den Nerv, denn die Geschichte vom glamourösen Aufbegehren einer jungen Frau gegen das repressive System der untergehenden DDR wird von den Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone als Blaupause ihrer jetzigen Situation empfunden.

„Entweder du bist frei, dann bist du es überall. Oder du bist es nicht, dann nützt dir auch der Westen nichts Rudi in dem Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt ...“

Sie erkennen sich wieder in der Suche nach persönlicher Freiheit, im Ablösen von der Generation der Eltern und in dem Konflikt, ob sie ihre Heimat verlassen sollen oder ob es in Hongkong eine Zukunft für sie gibt: „Entweder du bist frei, dann bist du es überall. Oder du bist es nicht, dann nützt dir auch der Westen nichts“, lasse ich den extravaganten Rudi am Ende des Films zu Suzie sagen, die nicht weiß, ob sie in den Westen abhauen oder im Osten bleiben soll. Dieser Satz ist das Herz meiner Geschichte.

Nach dem offiziellen Teil landen wir in großer Gruppe in einem taghell erleuchteten Imbiss. „Was glaubst du, welche Zukunft man hier in Hongkong entwickeln kann?“, will ich von Uli wissen: „Man muss sich überlegen, wie man aus den instabilen Situationen seine Kreativität und Kraft entwickelt und sich wieder neu orientieren. Man muss die Orte, die sich ständig verändern, zur Inspiration nutzen. Die Bruchstellen, die sich bilden. Mit dieser Energie kannst du in was Neues reinstarten, und zwar nicht nur hier in Hongkong, sondern überall.“

Experimente und Freiräume haben im Kapitalismus nicht überlebt

Seine Gedanken erinnern mich schwer an die Zeit der untergehenden DDR und die Anfänge der 90er-Jahre, wo in genau diesen Bruchstellen und Nischen, die durch die gesellschaftliche Instabilität entstanden, kreative Unabhängigkeit aufblühte, die wir mit wunderbaren Ideen füllten. Wir waren jung, ohne Verantwortung und endlich frei, wir wollten nur nach vorne schauen. Unsere Experimente und Freiräume haben im Kapitalismus nicht überlebt, und wir wissen heute, dass die Folgen des Totalzusammenbruchs der ostdeutschen Gesellschaft nicht rechtzeitig erkannt wurden. Zu viele Menschen sind dabei auf der Strecke geblieben, mit den Konsequenzen kämpfen wir noch immer.

Aelrun Goette, 1966 in Ostberlin geboren, ist eine deutsche Filmemacherin. Der Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt ...“ kam am 6. Oktober 2022 in die Kinos. Goette hat Regie geführt, Tanja Ziegler die Produktion übernommen. Der Film wurde drei Mal für den Deutschen Filmpreis 2023 nominiert und hat ihn in der Kategorie Beste Nebendarstellerin Jördis Triebel gewonnen. Benjamin Pritzkuleit

Andererseits haben uns die Erfahrungen des gesellschaftlichen Wandels stark gemacht. Wir haben Flexibilität und Anpassung gelernt und dabei versucht, unsere Identität zu bewahren, auch wenn der Westen keine anderen Werte als die eigenen gelten und „den Liberalismus im Reich der moralischen Ideale unangreifbar erscheinen ließ“, wie Ivan Krastev und Stephen Holmes in ihrem Abrechnungswerk „Das Licht, das erlosch“ feststellen.



„Momentan wollen sich in Deutschland alle an irgendwas festhalten und kriegen totale Panik, weil nichts mehr von Dauer ist. Wenn wir akzeptieren würden, dass sich alles im ständigen Prozess der Veränderung befindet, dann wären wir auch fähig, wieder eine Art von Zukunft zu entwickeln“, sagt Uli. „Du meinst, wir müssen erst das Alte loslassen, bevor wir das Neue entwickeln können?“, entgegne ich. „Wie lange soll das denn noch dauern?“

Einer der Drehorte „In einem Land, das es nicht mehr gibt …“ Ziegler Film/Tobis/Peter Hartwig

Dieser Gedanke frustriert mich, denn ich habe das Klima der Angst in Deutschland gründlich satt. Es regiert überall und scheint einem regelrecht unter die Jacke zu kriechen. Unsere Zukunftsideen basieren oft auf Vermeidung anstatt Gestaltung, Bestrafung anstatt Ermutigung, und die Menschen halten ihre Pfründe fest, anstatt freigebig die Arme zu öffnen. Die Räume für unbeschwertes Denken sind geschlossen, Abweichungen von der Norm nicht willkommen, und überall herrscht Untergangsstimmung. Es scheint uns gar nicht mehr zu stören, dass die Jugend in Depressionen, Drogen oder anderswo verloren geht. Unsere Idee von Gemeinschaft schrumpft auf die kleinstmögliche Zelle zusammen, Widerspruch wird als Angriff gelesen, und das Fremde ist nicht eingeladen. Wir taumeln zwischen Panik und filzmattenartiger Lethargie hin und her, und wenn wir so weitermachen, wird unsere Vorstellung von einer freiheitlich solidarischen Gesellschaft wieder zur Utopie.

Hongkong: Endlose Wolkenkratzer machen den Himmel unsichtbar

Am nächsten Tag ist der Vormittag frei, und ich fahre mit der Ding Ding durch die Stadt. Die historische Straßenbahn erinnert an den Fahrenden Ritter aus Harry Potter, der Hexen und Zauberer in Notfällen transportiert und aussieht wie ein plattgedrückter Bus. Ich sitze ganz vorn und lasse die Bilder auf mich wirken: In Hongkong gibt es keinen Platz, das beschreibt die Stadt.



Endlose Wolkenkratzer machen den Himmel unsichtbar, Massen an Menschen rasen durch die Straßen, eine Luxusmarke quetscht sich neben die andere, make as much money as fast as you can, earn faster – go further. Konsum bis in die letzte Ecke, nach einer Stunde bin ich erledigt. Trotzdem fühlt es sich gut an, weil es mir fremd ist, und ich muss daran denken, was Uli gestern gesagt hat: Aus dem vereinten Deutschland rausgehen, wirklich ganz weit weg, dort drüber nachdenken und dann zurückkommen, und sich freuen – das mache ich am liebsten.

Es heißt, dass Weggehen und Wiederkommen zum Geheimnis einer guten Beziehung gehören. Ich bin niemals richtig weggegangen aus Berlin. Und wenn ich es recht bedenke, bin ich in der Vorstellung von meiner Stadt als Heimat irgendwo in den 90ern hängen geblieben, als Berlin ein kreativer und freier Ort war.



In den Jahren danach ist die Bundesrepublik hier eingezogen, und ich fühle mich wie der letzte Ostmensch, den niemand erkennt, weil er Westklamotten trägt. Andererseits „ändert sich ständig alles, und wenn sich nichts ändert, bist du ein Idiot“, wie Umberto Ecco so schön sagt. Auf dem Heimweg fällt mir noch ein Gedanke von Tiziano Terzani ein, den er in seinem Buch „Noch eine Runde auf dem Karussell“ ungefähr so beschrieben hat: Wir können entweder dem hinterhertrauern, der wir mal waren, oder die kennenlernen, die wir heute sind. Aber wer zum Teufel sind wir heute?

Die chinesische Metropole Hongkong: „Gedanken an die Zeit der untergehenden DDR“ YAY images/imago

Die Abenteuerreise in die chinesische Welt geht weiter

Am letzten Abend kommt Uli wieder mit Champagner und Sushi fröhlich schlenkernd um die Ecke und wir picknicken ein letztes Mal an der Uferpromenade. Ich habe gerade erfahren, dass unser Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt …“ nach Peking eingeladen ist und freue mich sehr, dass meine Abenteuerreise in die chinesische Welt noch nicht zu Ende ist. Trotzdem beneide ich Uli ein bisschen, er wirkt irgendwie angekommen. „Ich glaube, der Mensch ist in seiner Suche nach Glück überall gleich. Und je extremer die Systeme sind, desto klarer ist das Bild, wonach er strebt: Jeder versucht, sich zwischen Geburt und Tod irgendwie das Gefühl von Glück zu organisieren, und das ist überall dasselbe.“ Wahrscheinlich hat er recht. Wir stoßen an, und genau jetzt, in diesem Moment, fühlt es sich am Ende der Welt wie zu Hause an.