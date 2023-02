Film von Berlinale-Gewinner soll Psychiatrie-Lage verbessen Regisseur Nicolas Philibert kritisiert den Umgang mit psychisch beeinträchtigen Menschen. In seinen Film setzt er deshalb große Hoffnungen. dpa

dpatopbilder - Nicolas Philibert, Regisseur, erhielt bei der Berlinale den Goldenen Bären für den besten Film. Jörg Carstensen/dpa-Pool/dpa

Berlin -Der französische Regisseur Nicolas Philibert möchte mit seinem Berlinale-Gewinnerfilm „Sur l'Adamant“ dazu beitragen, dass Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in einem anderen Licht gesehen werden. Der Dokumentarfilm, der am Samstag den Goldenen Bären gewann, erzählt von einem Zentrum für Menschen mit psychischen Problemen in Paris.