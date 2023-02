Filme für nachhaltige Produktion ausgezeichnet Drei Filme sind mit dem „Eisvogel - Preis für nachhaltige Filmproduktionen“ ausgezeichnet worden. Die in der Hauptkategorie mit 20.000 Euro dotierte Auszeich... dpa

Berlin -Drei Filme sind mit dem „Eisvogel - Preis für nachhaltige Filmproduktionen“ ausgezeichnet worden. Die in der Hauptkategorie mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung ging zu gleichen Teilen an die Produktion „22. Juli - Schüsse von München“ im Auftrag von Sky Deutschland sowie an UFA Serial Drama für „Irgendwas mit Medien“. Erstmals wurde nach Angaben von Donnerstag in Berlin auch eine Nachwuchsproduktion ausgezeichnet. Diesen mit 5000 Euro dotierten Eisvogel-Preis erhielt der von Sarah Dreyer produzierte Abschlussfilm „Exit Pangea“.