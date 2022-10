Filmemacher Isaac Julien bekommt Goslarer Kaiserring Isaac Julien behandelt in seinen filmischen Werken immer wieder gesellschaftlich relevante Themen wie Homophobie und Rassismus. Nun wurde er mit einem der wi... dpa

Goslar -Der Filmemacher Isaac Julien hat am Samstag in Goslar den Kaiserring erhalten. Der britische Künstler reiste für die Verleihung aus London an, wie die Stadt Goslar mitteilte. Die Jury hob das breite Themenspektrum der Arbeiten des 62-Jährigen hervor. Der Preis wurde im historischen Kaiserpfalzgebäude übergeben, das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.