Filmfestival Cottbus beginnt

Cottbus -Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beginnt an diesem Dienstag (19.00) das diesjährige Festival des osteuropäischen Films in Cottbus (FFC). Es ist eines der weltweit führenden Foren für das Kino in Osteuropa. In diesem Jahr wird der Ukraine noch mehr Präsenz eingeräumt, als ohnehin angedacht, wie Programmdirektor Bernd Buder der Deutschen Presse-Agentur sagt. Das sei nicht schwer, das Land gehöre zu einer der kreativsten Filmlandschaften Europas. So wird die Schau auch mit einem ukrainischen Film, der Komödie „Luxembourg Luxembourg“, eröffnet.