Filmfestival Cottbus: Hauptpreis für „Safe Place“

Cottbus -Der Hauptpreis des Filmfestivals Cottbus geht in diesem Jahr an den kroatisch-slowenischen Film „Safe Place“ von Juraj Lerotić. Das Spielfilmdebüt gewinne „für den Mut eines Filmemachers, sich nicht nur als Autor zu offenbaren, sondern auch seine Seele zu enthüllen, in diesem Film über die bedingungslose Liebe zu den Nahestehenden“, teilte die Internationale Festivaljury am Samstagabend laut Mitteilung mit. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Der mit 7500 dotierte Spezialpreis für die beste Regie ging an den polnischen Regisseur Damian Kocur für sein Spielfilmdebüt „Bread and Salt“. In der Begründung der Jury hieß es: „Der Regisseur inszeniert mit Anmut die Alltäglichkeit und Komplexität des Lebens von Jugendlichen in unserer gemeinsamen Welt.“

Weitere Preise gingen unter anderem an den rumänischen Schauspieler Iulian Postelnicu für seine Darstellung in dem Film „Men of Feeds“ und an die Regisseurin Rinaldas Tomaševičius für ihren litauischen Kurzfilm „Last Time“. Darin geht es um ein drogensüchtiges Paar, das ein Kind erwartet und Geld für einen Entzug auftreiben muss. Der Publikumspreis ging an den Film „The Last Race“ von Tomáš Hodan.

Das Festival des osteuropäischen Films (FFC), das am Dienstag begann und bis Sonntag andauert, ist eines der weltweit führenden Foren für das Kino in Osteuropa. Insgesamt 219 Filme aus 48 Produktionsländern werden in diesem Jahr in Cottbus gezeigt.