Filmfestival Max Ophüls Preis gestartet Der Max Ophüls Preis bietet eine wichtige Plattform für junge Talente. Nach der Coronapause kehrt das Filmfestival wieder in die Kinos zurück. dpa

Saarbrücken -Mit dem Spielfilm „Aus meiner Haut“ von Alex Schaad ist am Montagabend das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken eröffnet worden. Zeitgleich wurde der Auftakt zum siebentägigen Festivalprogramm in mehrere Kinosäle und in drei Kinos im Saarland übertragen. Neben dem Filmteam reisten auch Peter Lohmeyer, Barbara Philipp und Ben Münchow zur Eröffnungsfeier an.