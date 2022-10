Filmmuseum Potsdam zeigt Schau über Illusionen Das Filmmuseum Potsdam eröffnet am Freitag eine Ausstellung über optische Phänomene und Täuschungen. In der Ausstellung „Ich sehe was, was du nicht siehst“ k... dpa

Potsdam -Das Filmmuseum Potsdam eröffnet am Freitag eine Ausstellung über optische Phänomene und Täuschungen. In der Ausstellung „Ich sehe was, was du nicht siehst“ können Daumenkinos, Stereobetrachter, Kaleidoskope und viele andere Geräte von den Besuchern selbst ausprobiert werden. An rund ein Dutzend Stationen darf man selbst basteln, drehen, gucken und rätseln. So soll an praktischen Beispielen unter anderem erklärt werden, wie das Gehirn mehrere Bilder zu einem einzigen zusammen setzt oder optische Illusionen aus Spiegeln und Perspektiven funktionieren.