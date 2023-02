Filmproduzenten setzen auf „Trendwende an Kinokassen“ Nach der Pandemie stecken Kinos und Filmbranche noch in der Krise. Das soll sich ändern. Produzenten setzen dabei zusammen mit Kulturstaatsministerin Roth au... dpa

ARCHIV - Die Kinobranche hofft auf eine Trendwende. Oliver Berg/dpa

Berlin -Den finanziellen Einbrüchen der Corona-Zeit will die Filmbranche eine Offensive entgegensetzen. „2023 muss zum Jahr des Kinos werden mit einer Trendwende an den Kinokassen“, sagte der Geschäftsführer der Produzentenallianz, Björn Böhning, am Donnerstag in Berlin während des Produzententages seines Verbandes. Einen Impuls dafür sieht Böhning in einem „zeitgemäßen Fördersystem“, das wichtig sei „für eine neue Ära von Film und Fernsehen“.