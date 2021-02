FKA twigs, 33, hatte im Dezember schwere Anschuldigungen gegen ihren ehemaligen Freund, den Schauspieler Shia LaBeouf, erhoben: Während ihrer kurzen Beziehung soll er sie psychisch, physisch und vor allem auch sexuell misshandelt haben, so die Sängerin in der New York Times, sie habe deswegen bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen ihn eingereicht. In einem Interview mit dem Magazin Elle hat FKA twigs, die mit bürgerlichen Namen Tahliah Debrett Barnett heißt, ihre Vorwürfe jetzt erneuert und etliche Details hinzugefügt.