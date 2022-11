„Fliegender Holländer“ im Kinderzimmer: Wagner-Premiere Im sicheren Hafen kann sich kaum ein Bühnenstück in der Komischen Oper Berlin wähnen. Am Sonntagabend war „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner (1813-... dpa

ARCHIV - Der Holländer (Günter Papendell) singt in der Komische Oper zur Fotoprobe "Der fliegende Holländer". Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Im sicheren Hafen kann sich kaum ein Bühnenstück in der Komischen Oper Berlin wähnen. Am Sonntagabend war „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner (1813-1883) an der Reihe. Regisseur Herbert Fritsch ließ Solisten und Chöre gut zwei Stunden über die Bühne - nicht nur in den vom Stück vorgesehenen Seestürmen.