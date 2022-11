Der Fluch des Pharao: Vor 100 Jahren wurde das Grab des Tutanchamun entdeckt

Sechs Jahre lang hat Howard Carter das Tal der Könige nahe Theben erfolglos abgesucht, als Arbeiter seines mehr als 250 Mann starken Expeditionsteams am 4. November unterhalb der Eingangsrampe des Grabes von Ramses VI. auf eine steinerne Treppenstufe stoßen.

Der britische Ägyptologe lässt 15 weitere Stufen vom Nilschlamm befreien und findet eine vermauerte Türöffnung mit intakten Siegeln der Nekropole. Voller Vorfreude telegrafiert er nach London an seinen langjährigen Geldgeber, George Herbert, den fünften Earl of Carnarvon: „Habe endlich wunderbare Entdeckung im Tal gemacht!“ Der Zugang wird wieder mit Schutt verfüllt und die Ankunft des Lords abgewartet.

Von unermesslichen Wert

Rund drei Wochen später stehen Team und Sponsor endlich gemeinsam vor einer zweiten, mehrfach versiegelten Tür. Carter schlägt ein etwa kopfgroßes Loch hinein und hält zum Ausschluss von Faulgasen eine Kerze hindurch. „Es dauerte einige Zeit, bis man etwas erkennen konnte, die aus der Kammer entweichende heiße Luft ließ die Kerzenflamme flackern, aber sobald sich die Augen an den Schein des Lichts gewöhnt hatten, erschien nach und nach das Innere der Kammer. Seltsame Tiere, Statuen und Gold, überall glänzendes, schimmerndes Gold“, lautet Carters Tagebucheintrag vom 26. November. Und der Archäologe stellt fest, dass das Grab bereits in der Antike mindestens zweimal geöffnet und wieder versiegelt worden war – ohne größere Schäden zu hinterlassen.

Eine Statue des Anubis aus den Grabbeigaben bei einer Ausstellung in Moskau im vergangenen Jahr. imago images

Vom Fuß der Treppe führt ein schmaler Gang hinab zum Vorraum, von hier gehen eine kleine Seitenkammer und zur Rechten die etwas tiefer liegende Sarkophagkammer ab. Die besitzt wiederum einen weiteren Nebenraum, die Schatzkammer, teilweise bis zur Decke gefüllt mit Grabbeigaben von unermesslichem Wert. So sollte Tutanchamun gut versorgt ins „Sechet-iaru“, die hell erleuchtete Region des Jenseits, gelangen. „Wunderbare Dinge“, wie Carter bemerkt: Kostbarer Schmuck, Statuen, Waffen, Thronsessel und Ruhebetten, Alabasterkrüge, Möbel und Kleidungsstücke. All das war der früher üblichen Grabplünderung entgangen.

Blutvergiftung oder Sichelzellen-Anämie

Da Carter mit wissenschaftlicher Sorgfalt vorgeht und sich sofort an die Dokumentation und Konservierung der Fundstücke aus den Vorkammern macht, wird die Sargkammer erst am 16. Februar 1923 geöffnet. Der große, monolithische Quarzit-Sarkophag füllt den gesamten Raum und besteht aus vier Schreinen, der Innerste aus massivem Gold wiegt 110 Kilogramm und enthält die gut erhaltene Mumie des Pharaos. Die ist bedeckt von einer Totenmaske aus Glas, Fayence und Goldblech mit Halbedelsteinen, Lapislazuli umranden die Augen.

Im 2700 Jahre überdauernden ägyptischen Reich gab es 30 Dynastien mit unzähligen Herrschern, Tutanchamun („Abbild des Gottes Amun“) war ein König der 18. Dynastie. der etwa von 1332 bis 1323 v. Chr. regierte und bereits im Alter von 18 bis 20 Jahren starb. Historiker vermuten, dass die beiden Nachfolger auf den Thron, Eje und Haremhab, den Pharao im Teenageralter lediglich als Marionette benutzten und eigentlich die Regentschaft führten. Die Ursache für den frühen Tod des jungen Gebieters ist trotz modernster Untersuchungsmethoden bis heute ungeklärt. Die Spekulationen reichen von einer Blutvergiftung nach einem schweren Sturz bei der Jagd über Malaria bis zu einer ererbten Sichelzellen-Blutkrankheit.

1922: Howard Carter begutachtet den Sarkophag mit der Mumie des Tutanchamun im Tal der Könige in Ägypten. imago images

Nach der geglückten Mission wird das Grab binnen weniger Wochen zur Pilgerstätte für Touristen aus aller Welt. Auf dem Höhepunkt der „Ägyptomanie“ schließt Carnarvon einen Exklusivvertrag über die Erstberichterstattung mit der Londoner „Times“, was die übrigen Medienvertreter verärgert. Schon bald geistern hysterische Artikel über den „Fluch des Tutanchamun“ durch die Gazetten, die angebliche Rache des im ewigen Schlaf gestörten Pharaos. Besonders nach dem Tod Carnarvons, der im April 1923 an einer Lungenentzündung stirbt, steigert sich der Medienrummel weiter.

Als Beleg für den Fluch kursieren die abenteuerlichsten Geschichten: Zu Carnarvons Todeszeitpunkt sollen in Kairo alle Lichter ausgefallen sein, im weit entfernten England sei seine Hündin „Susie“ einfach tot umgefallen und eine Kobra – bezeichnenderweise das Wappentier der Pharaonen – habe Carters Kanarienvogel gefressen. Belegen lassen sich die Vorkommnisse nicht, allerdings sterben tatsächlich einige Mitglieder des Grabentdeckerteams. Wahrscheinlich hatten sie sich mit Schimmelpilzsporen infiziert, als sie die geschlossene Gruft ohne Atemschutz betraten.

Ehrendoktorwürde von Yale

Thomas Hoving, ehemaliger Direktor des New Yorker Metropolitan Museums, behauptete im Jahr 1978, dass Carter und Carnarvon bereits vor der offiziellen Öffnung unerlaubt in die Grabkammer eingedrungen seien und kleine Objekte an sich genommen hätten. Tatsächlich befinden sich in Museen rund 20 Gegenstände, die vermutlich aus dem Grab Tutanchamuns stammen.

Die Entdecker hätten das Grabmal als geschändet dargestellt, um, wie in der Grabungslizenz vereinbart, die Hälfte der Funde für sich beanspruchen zu können. Doch das Vermächtnis des Pharaos blieb in Kairo. Nach dem Verteilungskampf um die goldene Beute konnten die Arbeiten am Grab erst 1925 wieder aufgenommen werden. Carter vermerkte den Inhalt mit großer Sorgfalt, 5398 Objekte wurden fotografiert und katalogisiert. Insgesamt dauerten die Arbeiten zehn Jahre. Für seine Verdienste verlieh ihm die amerikanische Universität in Yale die Ehrendoktorwürde.

Das Tal der Könige ist bis heute einer der Hauptanziehungspunkte für Touristen in Ägypten. Aber nur maximal drei Gräber dürfen besichtigt werden, der Zugang zum Grab Tutanchamuns ist auf wenige Besucher pro Tag beschränkt.

In der Grabkammer ruht lediglich noch der mumifizierte Leichnam in einem klimatisierten Glaskasten, fast alle Artefakte Tutanchamuns befinden sich im Grand Egyptian Museum (GEM). Eigentlich sollte der Museumsneubau spätestens zum Jubiläum der Tutanchamun-Entdeckung in diesem Jahr eröffnet werden, aber es gab immer wieder Verzögerungen, auch aufgrund der Aufstände des Arabischen Frühlings und der COVID-19-Pandemie. So zogen sich die Bauarbeiten über zwei Jahrzehnte und verschlangen mehr als eine Milliarde Dollar. „Jetzt sind wir zu 99 Prozent fertig“, sagt Museumsdirektor Generalmajor Atef Moftah.

Das GEM beherbergt im zweiten Obergeschoss eine 7500 Quadratmeter große Galerie, die einzig dem legendären Pharao gewidmet ist. Erstmals sind hier fast alle Objekte aus seinem Grab versammelt, auch die rund 3000 Fundstücke, die bisher noch nie öffentlich gezeigt wurden.

Während 1980/81 bei Ausstellungen in Berlin, Köln, München, Hannover und Hamburg noch Originale zu sehen waren, werden aufgrund ihrer Fragilität inzwischen nur noch Repliken auf Wanderschaft geschickt. In fünfjähriger Handarbeit wurden maßstabsgerecht und minutiös von Dr. Mostafa El-Ezaby, einem der bekanntesten Bildhauer Kairos, rund 1000 Objekte originalgetreu nachgefertigt.