Forschende entdecken nicht-binäre Menschen – aus der Bronzezeit

Nicht-binäre Menschen gibt es offenbar schon sehr viel länger als manche wahrhaben wollen, neuesten Studien zufolge sogar bereits seit der Bronzezeit. Zu diesem Schluss kamen Forschende der Uni Göttingen. In einer groß angelegten Studie analysierten sie über 1200 Skelette aus der Bronzezeit und dem Neolithikum. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es bereits vor Tausenden von Jahren eine Minderheit mit nicht-binärer Geschlechter­identität gab, die von der Mehrheit als solche toleriert wurde. Mit ihrer Veröffentlichung überträgt die Studie ein eher modernes Verständnis von Gender und Geschlechtsidentität auf die Archäologie.

Bisherige Studien arbeiteten überwiegend mit traditionellen, sprich mit binären Geschlechter­modellen, bei dem die Identität der Leichname auf das biologische Geschlecht zurückgeführt wurde – basierend auf Knochen-DNA. Das soziale Geschlecht, das von der eigenen Identität und Fremd­wahrnehmung abhängt anstatt von biologischen Faktoren, wird von Archäologen etwa durch Anhaltspunkte wie Schmuck als Grabbeigabe für weibliche Individuen und Waffen als Beigabe für männliche Personen interpretiert.

Forscher untersuchen soziales und biologisches Geschlecht

Diese Interpretation ist mit den DNA-Ergebnissen jedoch nicht immer deckungsgleich. Daher haben Eleonore Pape vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und Nicola Ialongo vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität mit ihrem Team an der Uni Göttingen jetzt gemessen, wie oft das soziale und biologische Geschlecht bei den untersuchten Leichnamen nicht übereinstimmen. Sieben Grabfelder wurden dafür untersucht, in Deutschland, Österreich und Italien. Teils sind sie bis zu 7500 Jahre alt. Das Ergebnis: bei 90 Prozent der identifizierten Individuen stimmt das biologische und soziale Geschlecht überein. Eine völlig neue Entdeckung für die Archäologen: bei einer Minderheit von 10 Prozent herrscht keine Übereinstimmung.

Dies wird als Beleg dafür gewertet, dass schon vor Tausenden von Jahren eine Toleranz gegenüber nicht-binären Menschen geherrscht habe. Immerhin: die Individuen wurden ähnlich wie ihre Zeitgenossen beerdigt, bekamen allerdings Grabbeigaben, die nicht zu ihrem biologischen Geschlecht passten. Eine starke Abgrenzung von Männlichkeit und Weiblichkeit und damit verbundene Wertvorstellungen lagen im prähistorischen Europa also offenbar nicht vor.

Geschlechterforschung: inzwischen eine eigene Fachrichtung

Die Ergebnisse des Teams sind dabei nicht ganz zweifelsfrei, wie die Forschenden selbst einräumen: So weisen sie beispielsweise darauf hin, dass viele der Skelette wegen ihres Alters nicht exakt biologisch eingeordnet werden konnten und weitere Analysen notwendig sind. Die „tatsächliche Größenordnung“ der entdeckten Minderheit konnte demnach bislang noch nicht festgestellt werden.

Die Studie wurde in der Zeitschrift „Cambridge Archaeological Journal“ veröffentlicht. Die beiden Wissenschaftler führten die Forschung für die Universität Göttingen durch. Mittlerweile arbeitet Eleonore Pape am Max-Planck-Institut in Leipzig. Nicola Ialongo ist weiterhin am Seminar für Ur- und Frühgeschichte beschäftigt. Die Geschlechter­forschung, einst noch ein philosophisch-soziologischer Randbezirk der Forschung, ist heute ein eigenständiger und wachsender Fachbereich an vielen Universitäten. Vor dem Hintergrund der kritischen Befragung sozialen und biologischen Geschlechts werden historische Tatbestände überprüft und neu bewertet. Nonbinäre Geschlechtesidentitäten werden heute von immer mehr Menschen als solche anerkannt und wertgeschätzt.