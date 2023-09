„Fotografie kann keinen Krieg beenden. Aber sie kann für Sichtbarkeit sorgen.“ Das sagt der 26-jährige Ostkreuz-Fotograf Sebastian Wells am Donnerstag im Berliner Willy-Brandt-Haus am Schluss seiner kurzen Dankesrede vor den mit dem Friedenspreis bedachten Fotos. Und er betont, dass diese bis November ausgestellten Aufnahmen von jungen Leuten im Zentrum von Kiew wenige Wochen nach Beginn von Putins Aggressionskrieg gegen die Ukraine als Gemeinschaftswerk mit dem Kiewer Fotografen Vsevolod Kazarin entstanden sind.

Der junge, erst 21-jährige Freund konnte zur Preisverleihung nicht nach Berlin kommen. Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Ukraine nicht mehr verlassen. „Also stehe ich für ihn hier“, so Wells und erzählt, dass er sich erst vor wenigen Wochen mit Kazarin erneut in Kiew getroffen habe, um vielleicht ein weiteres Fotoprojekt zu beginnen. Und so wieder nach Antwort auf die Frage zu suchen, was Fotografie überhaupt ausrichten kann, wenn Städte und Infrastrukturen zerstört werden, Soldaten und Zivilisten sterben und für die Ukrainer doch starkes Kriegsgerät, gute Waffen, Munition, Nahrung und medizinische Hilfe das unabdingbar Notwendigste, Wichtigste sind.

Valeriia. Kiew, Ukraine, 20.05.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Katherine. Kiew, Ukraine, 15.05.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Nikita. Kiew, Ukraine, 19.05.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Asya. Kiew, Ukraine, 30.04.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Yelizaveta und ihr Sohn, Mark. Kiew, Ukraine, 30.04.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Kate. Kiew, Ukraine, 15.05.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Dmytro. Kiew, Ukraine, 27.04.2022. Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Hlib. Kiew, Ukraine, 30.04.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Lena. Kiew, Ukraine, 17.05.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Maria. Kiew, Ukraine, 30.04.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ Anastasiia. Kiew, Ukraine, 16.05.2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ

Sebastian Wells, der aus Königs-Wusterhausen stammt und in der Agentur Ostkreuz von seinem Lehrmeister Werner Mahler ermutigt wurde, mit dem Kameraauge immer nach dem Wesentlichen zu suchen und nach dem gewissen Etwas, das mehr sagt, als nur der oberflächliche Schein, war wie sein ukrainischer Kollege ganz dicht dran am gnadenlos in den Alltag eingedrungenen Krieg – ohne direkte Kriegsszenen fotografiert zu haben.

Da ist das dünne Mädchen, dass auf einem Platz an einer dort vertikal ins Pflaster eingedrungenen russischen Rakete lehnt, als sei sie ein Marterpfahl. Oder die Muslima mit den traurigen Augen vor einem dichten Militär-Tarnnetz. Und das Bild der blutjungen Mutter, die mit ihrem kleinen Jungen im Oval einer Skulptur hockt, als wäre deren Beton eine Schutzmauer, derweil dahinter ein Eisenträger - das krude Fragment einer Hausruine - drohend ins Bild ragt. Daneben die Großaufnahme eines Teenagers an einem Geländer, hinter dem sich eine riesige Pyramide von Sandsäcken auftürmt. Links eine orthodoxe Kirche. Und dann fällt unser Blick auf die nackten Füße des Jungen: Er steht auf zwei Nagelbrettern, wie ein Fakir, als lerne er so demonstrativ, Schmerz zu ertragen, den körperlichen und den seelischen.

Aus der Reihe der mit dem Friedenspreis bedachten Fotos Benjamin Pritzkuleit

Auch das sind Gesichter des Krieges. Die einer Jugend, der dieser schreckliche, lange Krieg die Jugend nimmt. Für diese Bilder vor Sandsäcken, Panzersperren, Ruinen hatte Wells, dessen Reportage-Fotos wir schon seit einigen Jahren aus der Berliner Zeitung, aus der taz und aus der Fußballzeitung „Elf Freunde“ kennen und lieben, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den Aufenthalt im frühlingshaft-lieblichen belgischen Gent abgebrochen und war nach Kiew gefahren. „Ich hab es nicht mehr ausgehalten, ich musste was tun“, sagt er heute. Er traf sich mit Kazarin, mit dem er schon eine Weile hin und her gemailt hatte und sie gingen mit den Kameras auf Straßen und Plätze der ukrainischen Hauptstadt, fragten Jugendliche, ob sie sich fotografieren lassen würden. Keiner lehnte ab. Sich zu zeigen in ihrer Angst, ihrer Wut, ihrem Schmerz, aber auch ihrer Entschlossenheit, das war ihnen genauso so ernst wie den beiden Fotografen.

Die 34 dann entstandenen Fotos von Wells und Kazarin wurden im Juni 2022 in der Berliner Zeitung veröffentlicht. Der Friedenspreis für Fotografie des Sponsors Felix Schoeller, ein sozial engagierter Spezialpapierhersteller sowie der Friedensstadt Osnabrück als Auslober, helfe, so Wells bei dem Projekt „Somnia“, ein Magazin als Plattform „für Fotokunst, die Widerstand leistet“.

Plötzlich erwachsen: Porträts junger Leute in einer Stadt im Krieg Benjamin Pritzkuleit

Die Ausstellung der mit dem Deutschen Friedenspreis geehrten Kiew-Serie von Wells und Kazarin sowie von weiteren Preisbewerbern ist bis 5. November im Willy-Brandt-Haus, Stresemannstr. 28, zu sehen. Eintritt frei/Ausweis erforderlich.