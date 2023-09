Fotografiska-Chef Yoram Roth: „Wie kann man als Erwachsener nicht in Berlin leben wollen?“

Am Donnerstag hat Yoram Roth im ehemaligen Tacheles-Gebäude in Berlin-Mitte das Fotografiska-Museum geöffnet, eines der bedeutendsten privaten Fotomuseen der Welt. Wir haben mit dem internationalen Fotografiska-Leiter Yoram Roth gesprochen, der in Berlin geboren und aufgewachsen ist und nach Wanderjahren in England und den USA wieder in Berlin lebt.

Herr Roth, Sie sind Unternehmer und Immobilieninvestor, aber auch und vor allem der Chair Man von Fotografiska, dem Fotomuseum, das Filialen in Stockholm, New York und jetzt auch in Berlin hat. Wo leben Sie eigentlich?



Ich lebe in Berlin. Wobei mein Joke immer ist: „Ich lebe im Rimowa-Koffer.“ Denn: Ich habe auch eine kleine Wohnung in New York und bin insgesamt viel unterwegs.

Bei der Eröffnung von Fotografiska in Berlin haben Sie sich gefreut, aber auch gestöhnt. Wieso stöhnen Sie?



Wo soll ich anfangen? Corona hat uns allen weh getan. Wir sind verspätet gestartet. Ich habe die ersten Verhandlungen mit dem Vermieter vom Tacheles vor sechs Jahren geführt. Bis der Mietvertrag unterzeichnet wurde, hat es gedauert. Wir mussten eine Zustimmung für unser Museum vom Bezirk und vom Land bekommen. Doch unser Konzept konnte sich durchsetzen. Mit Fotografiska wollen wir wieder Menschen in die Mitte Berlins bringen. Durch den Verlust von CO-Berlin in der Oranienburger Straße haben wir Leben verloren in diesem Kiez. Mir gehört das Clärchens Ballhaus, ein paar Hundert Meter entfernt vom Tacheles. Ich kenne und liebe diesen Kiez und ich weiß, dass es hier früher mehr Menschen gab. Wir als Fotografiska-Museum sind offen für alle. Jeder kann reinkommen, vorausgesetzt er kauft ein Ticket. Wir erwarten hunderttausende Menschen, bis spät in die Nacht. Das belebt die Nachbarschaft.

Sie sind Chair Man der globalen Gruppe „Fotografiska“. Wer leitet das Haus im Alltag?



Jedes Haus hat seinen Executive Director. In Berlin ist das Yousef Hammoudah. Das kuratorische Programm führt Marina Paulenka.

Innenansicht der Fotoausstellung vom Fotografiska in Berlin-Mitte Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

Wie war ihre Erfahrung mit der Berliner Politik, als Sie das Museum eröffnen wollten?



Sehr positiv. Der Senat ist wirklich kulturell interessiert. Ob das jetzt Klaus Lederer vorher war oder Joe Chialo heute: Das sind Leute, die wirklich Kultur verstehen. Die verstehen, dass Kultur nicht nur die feinsten Museen und die Tanzhäuser sind, sondern dass auch Clubkultur oder unabhängige Museen dazugehören. Klaus Lederer hat uns sehr unterstützt.

Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung Zur Person Yoram Roth wurde 1968 in Berlin geboren. Er hat Fotografie in New York studiert und 1990 seinen Abschluss an der Fordham University gemacht. Roth arbeitete als Immobilieninvestor. Später stieg er als Chef des privaten Fotografiemuseums Fotografiska ein. Heute ist er dessen Chair Man. Er lebt in Berlin und New York.

Fotografiska bekommt keine Zuschüsse, richtig?



Nein, wir sind ein unabhängiges Museum. Wir kriegen keine Staatsgelder, keine Lottogelder, keine Spenden. Wir müssen am Ende des Jahres sehen, dass wir klarkommen. Das sichern wir durch gute Ausstellungen ab. Wir nehmen die Fotokunst sehr ernst. Wir müssen aber auch überlegen, was wir drumherum machen. Das fängt mit den Öffnungszeiten an. Traditionelle Museen sind limitiert auf die Uhrzeit 10 bis 18 Uhr. Da fällt es normalen arbeitenden Berlinern schwer, zu sagen: „Da gehe ich jetzt hin.“ Wir sind da flexibler. Wir haben offen bis 23 Uhr.

Fotografiska ist künstlerisch hochangesehen und doch auch kommerziell erfolgreich. Wie gelingt der Spagat?



Die klassische Definition von Museum ist doch, dass es „Non-Profit“ sein muss und eine feste Sammlung hat. Das macht Sinn, wenn man über Museen redet, die Artefakte haben, ob es nun Dinosaurierknochen sind oder Bronzen aus Benin. Bei uns erfüllen wir diesen Zweck anders, indem wir lange offen haben und jede Menge Programm drumherum anbieten. Künstler-Talks, Workshops und so weiter. Außerdem: Zeitgenössische Kunst kann nicht so gesammelt und gezeigt werden wie Naturkundesachen.

Fotografiska Berlin hat keine ständige Ausstellung.



Nein. Wir haben eine kleine Sammlung, die ist in Stockholm. In Berlin sind wir kein sammelndes Museum. Wir sind auch keine verkaufende Galerie. Wir kuratieren die Ausstellungen direkt mit den Künstlern, manchmal sind das Gruppenshows, oft auch Einzelshows. Wir zeigen die größten Fotografen, aber auch journalistische Arbeiten oder Nischenkünstler.

Wie sind Sie zu Fotografiska gekommen? Sie haben zwar Fotografie studiert, waren aber auch als Immobilieninvestor in Deutschland und den USA tätig.



Fotografiska wurde 2010 in Stockholm gegründet. Ich habe die Gründer vor einigen Jahren kennengelernt. Ich hatte eine Auszeit, in der ich selbst Fotokunst gemacht habe. Vorher hatte ich Fotografie studiert in New York. Ich habe während meiner Auszeit herausgefunden, dass es das Bedürfnis nach neuen kulturellen Begegnungsstätten gibt. Als ich die Gründer in Stockholm kennengelernt habe, war mir klar, dass ich die Idee nach New York bringen möchte. Ich verbringe viel Zeit in New York, dort leben auch meine Kinder. In New York habe ich die Führung von Fotografiska übernommen, später dann die gesamte Führung. Dann wollte ich Fotografiska nach Berlin bringen, weil Berlin meine Heimatstadt ist. Ich glaube auch, dass Berlin für so einen Art von Kulturort wie Fotografiska offen ist. Wir haben hier ein Publikum, das keine Kontaktscheu mit Kultur hat.

Fotokunst im Fotografiska-Museum in Berlin-Mitte Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

Und Sie machen auch Gastronomie in dem Gebäude.



Ja, es wird ab Dezember auch eine Roof-Top-Bar geben. Der Shop wurde bereits eröffnet. Ein Restaurant werden wir auch haben. Man kann also sich einen Drink kaufen und mit dem Drink sich die Fotografien anschauen. Der Gedanke, dass wir aus einer Welt der „Hospitality“ kommen, gibt uns einen anderen Touch. Traditionelle Museen sind auf eine gewisse Art unsere modernen Tempel. Wir sind da anders. Für uns gibt es keine Besucher, für uns gibt es Gäste, sie sollen sich wohlfühlen und laut sprechen dürfen – und hoffentlich werden sie irgendwann Mitglieder. Da wir fast alle 12 Wochen ein neues Programm haben, lohnt sich das Wiederkommen. Wir sind gerade für ein jüngeres Publikum interessant, das nicht so oft in ein Museum geht. Ein internationales Publikum, das gerne reist und gerne essen geht, aber nicht so viel Geld hat.

Ist das ein amerikanischer Zugang zum Thema Kultur?



Ich weiß nicht, ob das amerikanisch ist. Der Gedanke, wirtschaftlich über Kultur nachzudenken, ist einer, den man in USA häufiger sieht, ja. Aber die Briten machen das auch sehr gut.

Sie sind in Berlin und es gibt genug Leute, die Sie kritisieren und sagen: ‚Fotografiska ist kommerziell und das neue Tachseles gentrifiziert die Gegend.‘ Wie sehr ärgert Sie das?



Gar nicht. Denn am Ende bin ich lang genug hier, um zu wissen, dass die Leute dann überzeugt sein werden, wenn ich meine Versprechen halte. Damit die Leute sehen, wie ernst ich es meine. Das habe ich im Clärchens Ballhaus getan. Und ich werde es wieder tun. Ich habe auf Instagram geschrieben: Leute, ich werde euch zeigen, dass ich Clärchens Ballhaus übernehme, aber die Tradition des Hauses respektiere. Und ich habe meine Versprechen gehalten. Ein paar Kritiker haben mit ihrer Kritik gegenüber den Investoren des Gebäudekomplexes „Tacheles“ übrigens nicht Unrecht. Wenn die ursprünglichen Gründer des Tacheles das scheiße finden, dass der Begriff „Tacheles“ von Investoren zweckentfremdet wird, dann stimmt das. Nun haben einige Künstler verlangt, dass man die Graffiti und die Kunst im heutigen Tacheles kennzeichnet oder sie wegmacht. Wir können diese Wünsche weiterreichen an die Vermieter. Namensschilder für die Werke anzubringen, das machen wir sehr gerne.

Yoram Roth Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

Sind Sie im Gespräch mit den ehemaligen Tacheles-Leuten?



Ja, sind wir. Mit denen, die sagen: „Das Fotografiska ist kein echtes Museum, weil es über Geld nachdenkt …“ Da kann man nichts machen … Mit denen kann man nicht reden … Wir machen, was wir machen.

Aber das ist schon typisch Berlin, zu sagen: „Alles scheiße, was neu ist!“



Das ist sehr typisch Berlin, ja. Ich bin immer allergisch, wenn Leute sagen: „Das ist typisch für eine Stadt.“ Aber in diesem Fall sehe ich das anders. Man hat solche kritischen Stimmen in New York oder Stockholm nicht. Die Leute freuen sich und sind stolz darauf, dass jemand etwas Neues macht. Am Ende nehmen wir als Fotografiska die Kunst und die Fotografie sehr ernst. Das sollten die Kritiker verstehen.

Sie sind geboren im Martin-Luther-Krankenhaus in Schmargendorf, aufgewachsen in Charlottenburg in einer deutsch-jüdischen Familie. Fühlen Sie sich immer noch, trotz der vielen Umzüge und des Jet-Set-Lebens, als richtiger Berliner?



Ja. Ich bin hier aufgewachsen, auch wenn es für mich nicht immer leicht war. Ich bin oft von der Schule geflogen. Für mich war das Internat die Lösung. Ich ging dann nach England und in die Staaten. Ich hatte etwas, das nennt man heute ADHS. Früher sagte man, ich sei faul. Heute weiß ich, dass das ADHS war. Ich habe dann Fotografie studiert, da ist für mich eine Lampe angegangen. In der Dunkelkammer konnte ich gut hantieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dann zurück nach Berlin gegangen, als die Mauer weg war. Ich habe hier ein Plattenlabel gegründet, Devision Records. Am Tag habe ich für meinen Vater gearbeitet, er war Immobilieninvestor. Deswegen habe ich viel über Immobilien lernen können. Wir sind eine jüdische Familie. Wir sind in vierter Generation im Immobiliengeschäft tätig. Erst haben uns die Nazis alles weggenommen, dann haben wir alles zurückgekriegt. Und dann haben uns die Kommunisten alles weggenommen, dann haben wir das zurückgekriegt. Mein Vater ist in der Schönhauser Allee geboren, meine Mutter in der Linienstraße. 80 Meter vom Tacheles. Also ja, wir sind Berliner.

Ist diese jüdische Geschichte für Sie bedeutsam?



Ja. Ich bin gerne jüdisch. Ich bin nicht religiös-jüdisch. Die Roth-Familie, das waren deutsche Juden. Sie sprachen kein Jiddisch, sie fühlten sich als Deutsche. Mein Großvater ist mit meinem Vater im August 1938 geflohen, über Nizza, Palermo und Alexandrien nach Tel Aviv. Alle anderen Familienmitglieder wurden verbrannt. Eine wirklich sehr deutsche Geschichte. Später ist mein Großvater zurückgekommen, in der Hoffnung, jemanden aus der Familie in Berlin zu finden. Das war 1952. Viele unserer Immobilien haben den Krieg überlebt, wie etwa unsere Häuser in der Kastanienallee in Ostberlin. Mein Vater wurde im November 1933 in der Schönhauser Allee Ecke Milastraße geboren. Meine Mutter kam auch aus dieser Ecke. Sie hat eine Frisösen-Lehre gemacht, an der Torstaße, die früher Wilhelm-Pieck-Straße hieß, weil ihr Vater in der DDR in keiner Partei war, daher durfte sie kein Abitur machen. Sie hat meinen Vater Ende der 50er-Jahre kennengelernt. Sie lebte in Ostberlin, er mittlerweile in Westberlin, in Schöneberg. 1961 hat sie bei ihm übernachtet, als die Mauer gebaut wurde. Sie ist in dieser Nacht geblieben und hat 12 Jahre lang ihren Vater, ihre Mutter und ihren Bruder nicht gesehen. Aber wir haben noch weitere Berlin-Bezüge: Mein Großvater war 32 Jahre lang Kellner im Ganymed, dem Restaurant am Theater am Schiffbauerdamm, das bis heute existiert. Mein Onkel war Koch im „Unterm Turm“ am Alex. Mehr Berlin geht nicht. Deswegen bin ich sehr gerne Berliner und sehr stolz darauf. Ich liebe Berlin. Ich verstehe nicht, wie erwachsene Menschen in einer anderen Stadt leben wollen.

Die Bar im Fotografiska-Museum in Berlin-Mitte Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

Haben Sie die Immobilien zurückbekommen nach 1989?



Ja, etwa 1992/1993. Wir haben sie damals aber verkauft.



Wie ist Ihr Verhältnis zu Deutschland?



Ich bin sehr stolz auf Deutschland. Ich habe jahrelang in Amerika gelebt. Die haben die Sklaverei nicht aufgearbeitet. Hier geht man mit der Geschichte aufrichtig um.

Der Umzug in die USA war also nicht wegen eines Identitätskonflikt?



Nein. Wobei ich sagen muss: Als Juden haben wir schon auch ein Auge auf den Ausgang. In den 1980er Jahren haben wir eine Wohnung in New York gekauft, als wir nicht sicher waren, ob die Lage in West-Berlin sich verschlimmert. Die Geschichte hat sich anders entwickelt, aber die Wohnung in der Upper West Side habe ich bis heute.

Würden Sie sagen, dass sich Berlin zu einer Metropole entwickelt?



Ja. Berlin ist das Gegenteil einer Kleinstadt. Ich weiß, es gibt in Deutschland eine Faszination für New York, die auf einem Ruf basiert, der mittlerweile 40 Jahre alt ist. Man muss aber dazu sagen: New York ist eine Stadt voller Banker und Anwälte. Ich weiß nicht, warum Leute nach New York kommen und sagen: „Wow, das ist mal eine richtige Stadt.“ Nur weil es dort laut und voll ist. New York ist eine interessante Stadt. Ich bin gerne da. Wir haben eine Fotografiska-Filiale dort. Es gibt dort auch ein großes und junges Publikum, das kulturell interessiert ist. Aber Künstler gibt es da nicht mehr so viel. Dafür ist die Stadt zu teuer.

Hat sich Berlin zum Positiven verändert?



Ja. Ich bin nicht nostalgisch. Seit Corona hat sich die Stadt noch einmal verändert. Berlin ist eine Internet-Stadt geworden. Zalando hat 9000 Leute, Amazon hat 6000 Leute, Google sitzt mit 5000 Leuten hier. Es ist also mehr Geld in der Stadt. Man merkt das daran, wie gut die Restaurants geworden sind. Veränderung kann also auch Positives mit sich bringen.



Fotografiska Museum Berlin, Oranienburger Str. 54, 10117 Berlin, montags bis sonntags 10 bis 23 Uhr.



