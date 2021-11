Der Berliner Fotokünstler Harf Zimmermann hat sich in den vergangen vier Jahrzehnten in seinem umfangreichen Werk bevorzugt der Archivierung des sozialen Niedergangs gewidmet. Bekannt wurde er durch die Serie „Hufelandstraße 1055 Berlin“, in der er in einer Langzeitbeobachtung den Alltag einer Straße im Bezirk Prenzlauer Berg kurz vor dem Ende der DDR dokumentierte. Sichtbar in der Tradition des Porträtfotografen August Sander bildete er die Protagonisten der sozialistischen Arbeitswelt ab, die längst dabei waren, den Anschluss an die Lebensstilwelt der Moden und des Pop zu suchen. Popper und Punks posieren vor der Fototapete oder dem abblätternden Putz einer Hauswand. Der Hufelandstraße standen die schicken Fassadenrenovierungen erst noch bevor.

Harf Zimmermann registrierte in gestochen scharfen Aufnahmen die Umbrüche der Zeit, wenige Jahre später gehörte er zu den Mitbegründern der berühmten Fotoagentur Ostkreuz, die er 1999 jedoch wieder verließ. Seither hat er neben Auftragsarbeiten für verschiedene Magazine seinen Blick für Szenen des Verfalls geschärft, am signifikantesten in dem im Steidl-Verlag erschienenen Band „The Sad Eyed Lady“, in dem er das Verrotten des einstigen Spaßbades Blub im Neuköllner Ortsteil Britz mit der Präzision des Großformats zu Leibe rückte. Das Blub war 1984 als riesige Freizeitstätte eröffnet worden. Der ganztägige Badeurlaub gleich um die Ecke sollte in feucht-warmer Luft südländisch anmutende Wohlstandsgefühle für jedermann zugänglich machen. Einige Jahre nach der Wende aber setzte der wirtschaftliche Niedergang ein, die soziale Wirklichkeit in Berlin und Umgebung war interessanter geworden als die nackte Haut der einem viel zu nah kommenden Nachbarn.

imago/Stefan Boness/Ipon Harf Zimmermann

Auf Nadeln gespießt

Die Aufnahmen Zimmermanns zeigen ein Danach, ein Disneyland in Ruinen, das von Sprayern, Obdachlosen und den Bemächtigungskräften der Natur gleichermaßen erobert wurde.

In seinem jüngsten Projekt nähert sich Zimmermann der Natur auf ganz andere, nicht minder faszinierende Weise. „Praeparatum“ heißt seine Ausstellung in der Schöneberger Gallery Good, in der er sich über die Sammlungskästen von Präparatoren gebeugt hat, in denen diese akribisch die Insekten der Umgebung spezifiziert und auf Nadeln gesetzt haben. Naturkunde als wissenschaftliches Tun und Fenster zum Staunen. Denn wenn man sich erst einmal mit ein wenig Abstand vor einem Bild postiert hat, beginnen die Gedanken aufzusteigen, während die derart ins Visier genommenen Flugwesen zu leuchten und flattern beginnen. Jetzt, so ein flüchtiger Gedanke, versteht man die Versuchsanordnung des Werkes „Hufelandstraße 1055“ auf ganz neue Weise.

Harf Zimmermann: „praeparatum“, bis zum 10. Januar 2022, Gallery Good, Merseburgerstraße 3, Di.–Mi. 12–18 Uhr, Do.–Fr. 14–19 Uhr, Sa. 12–16 Uhr