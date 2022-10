Frank Schäfer: Der Ost-Punk, der die DDR-Elite frisierte

Frank Schäfer in seinem Friseurladen in Prenzlauer Berg.

Frank Schäfer in seinem Friseurladen in Prenzlauer Berg. Benjamin Pritzkuleit

Wir treffen Frank Schäfer in seinem Friseurladen in Prenzlauer Berg, in einer Seitenstraße der Schönhauser Allee. Die Häuser haben hier vornehm pastellfarbene Fassaden, aber dort, wo der Laden ist, sind lauter Puppen über dem Eingang befestigt. Drinnen gibt es keinen Fleck an den Wänden oder der Decke, der nicht bedeckt ist – mit Fotos, Bilder, Seiten aus der Bravo, ein Porträt von Werner Seelenbinder. Was in dem verschrifteten Interview leider unter den Tisch fällt: Frank Schäfer berlinert aufs Schönste und Beste.