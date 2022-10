Französin Annie Ernaux erhält den Literaturnobelpreis Mehr als 230 Literaten standen bei der Schwedischen Akademie auf der Kandidatenliste. Nun wurde bekanntgegeben, wer den diesjährigen Nobelpreis in Literatur ... dpa

ARCHIV - Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, aufgenommen vor einer Lesung auf der Lit. Cologne. Horst Galuschka/dpa

Stockholm -Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die für die renommierte Auszeichnung zuständige Schwedische Akademie am Donnerstag in der Altstadt von Stockholm bekannt. Sie bekomme den Preis „für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt“, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Preisbekanntgabe. Man habe sie telefonisch noch nicht erreichen können, sagte Malm.