Berlin - Wer wissen will, wie die Journalistin Bettina Gaus dachte, schrieb, wie sie tickte, der sollte ihre letzte Kolumne lesen, die erst vor ein paar Tagen im Spiegel erschien. Als sie diese schrieb, wusste Bettina Gaus schon, wie es um sie stand. Aber es geht in diesem Text nicht um den Tod. Es geht um Frauen und um ihr großes Thema: Macht.

Sie schrieb über den von ihr als merkwürdig prüde empfundenen Ton, der sich in die Berichterstattung über den gefeuerten Bild-Chef Julian Reichelt eingeschlichen habe. Dabei seien Frauen nicht immer Opfer, sondern durchaus auch in der Lage, selbst darüber zu entscheiden, mit wem sie ins Bett gehen. „Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen: Haben Sie, die Sie jetzt in erstaunlicher Einmütigkeit den moralischen Kammerton anschlagen, alle noch nie, niemals eine Liebschaft am Arbeitsplatz gehabt – womöglich gar, Gott behüte, mit jemandem auf einer höheren oder niedrigeren Hierarchiestufe als Sie selbst?“ Eine Woche nach Erscheinen dieses Textes ist Bettina Gaus in Berlin gestorben, nach kurzer schwerer Krankheit, wie es heißt.

Bettina Gaus war erst im April als Kolumnistin zum Spiegel gewechselt. Sie kommentierte für das Magazin wöchentlich das politische Geschehen in Deutschland und der Welt. „Bettina Gaus war eine unbestechliche Journalistin und eine brillante Analystin der politischen Lage“, würdigte Chefredakteur Steffen Klusmann seine Mitarbeiterin. „Ihre Stimme wird fehlen.“

Zuvor hatte Betina Gaus 30 Jahre lang für die taz geschrieben. Auch hier hatte sie eine Kolumne, sie hieß „Macht“. Ihre Abschiedskolumne im März ist ein Beispiel für ihre Fähigkeit zur reflektierten Analyse: „Drei Jahrzehnte lang habe ich tun können, was ich tun wollte, und ich durfte es stets zu den Bedingungen tun, die ich mir wünschte. Ein großes Glück. Ich würde gerne glauben, dass das nur etwas mit Freiheit zu tun hat und gar nichts mit Macht. Wäre gut fürs Selbstbild. Aber Freiheit ist nicht ohne Privilegien vorstellbar – wie beispielsweise soziale Sicherheit, ein weltweit anerkannter Pass oder eine gute Ausbildung –, und Privilegien sind stets ein Ausdruck von Macht.“

Bettina Gaus, geboren 1956 in München, machte ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule. Sie war von 1983 bis 1989 Redakteurin bei der Deutschen Welle und berichtete von 1989 bis 1996 aus Nairobi zunächst freiberuflich, ab 1991 für die taz als Korrespondentin über Ost- und Zentralafrika. Später leitete sie bis 1999 das taz-Parlamentsbüro und wurde deren politische Korrespondentin. Vielleicht war es die Zeit in Afrika, die sie am meisten geprägt hat. Bei den Machtlosen dort hat sie viel über das Wesen der Macht erfahren. Sie schrieb: „Je weniger Macht jemand hat, desto mehr weiß sie oder er über die Mächtigen.“ Und: „Kann anhaltende Gleichgültigkeit gegenüber den Ohnmächtigen in der Gesellschaft zu einer Verschiebung von Machtverhältnissen führen, die so lange für undenkbar gehalten wird, bis sie sich ereignet?“