Welch ein Pathos! Blau. Weiß. Rot. Die drei Flaggen-Farben der Grande Nation, die Christo schon Jahre vor seinem Tod für seinen Entwurf der Arc de Triomphe-Hülle wählte, lassen sich deuten als Sinnbild für den Wahlspruch der Fünften Republik: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Blau steht für die Freiheit, Weiß für die Gleichheit und Rot für die Brüderlichkeit. Seit Tagen gehen die Bilder von der endgültigen, durchs Team der Mitarbeiter Christos realisierten und der vom Verhüller akribisch vorbereiteten Aktion von Paris um die Welt. Minutiös zeichneten die Kameras der Fotografen und Filmleute jede Bahn des herabgerollten silbrigweißen und blauen Stoffes auf und jeden Abschnitt des 3000 Meter langen roten Seils, mit dem die Hülle verschnürt ist. Bei Wind und Wetter leicht bewegt. Jedes Wind- und Lichtspiel hat Christo auf seinen Collagen imaginiert.

An diesem Wochenende beginnt die 16 Tage andauernde Super-Show. Es ist Christos postumer Dank an die Grande Nation, weil sie ihm nach seiner Flucht aus dem stalinistischen Bulgarien im Winter 1957 aufgenommen hat und ihm Kunstfreiheit ermöglichte. Die Aktion, seine letzte Kunst-Mission, macht das Pariser Wahrzeichen Arc de Triomphe am Champs Elysées, ein von Napoleon I. nach der Schlacht von Austerlitz zur Apotheose seiner Siege in Auftrag gegeben, zum Superstar. Und es hebt das jeweils in New York/Soho verstorbene Künstlerpaar in den Olymp der populären Kultur. Partnerin Jeanne-Claude starb 2009 und Christo kurz vor seinem 85. Geburtstag. Mitten im Corona-Jahr 2020.

Schon 1985 hatte Christo den Pont-Neuf, die Brücke der Liebenden über der Seine, verpackt. Es war ein Ereignis, das viele Franzosen nicht vergessen haben und für das sie Christo auch schon für alle Zeiten verehrten. Nun aber wird die Kraft der Poesie von damals durch eine pathetische Wucht ersetzt, die politisch-historische Denkmäler nun mal besitzen. 25.000 Quadratmeter recycelbaren Polypropylen-Gewebes, hergestellt in norddeutschen Fabriken, haben Industriekletterer über das Sandstein-Bauwerk verteilt. Dirigiert wurde das Team unter Leitung von Christos und Jeanne-Claudes jeweiligen Neffen Wladimir Javacheff und Jonathan Henery. Die beiden wissen, postum angewiesen von Christo per Zeichnungen und Computer, wo jeder Haken, jede Öse, jedes Seil sitzen muss. Und wie jedes Mal wird auch diese Verhüllungsaktion sich selbst finanzieren. Christo lehnte Sponsoring konsequent ab, finanzierte alle Aktionen komplett erst aus Krediten, welche er jedes Mal erfolgreich aus den Verkäufen seiner Kunstwerke zum jeweiligen Projekt tilgte.

Pariser Behörden hatten nach Jahrzehnten die amtliche Genehmigung für die Verhüllung gegeben. Doch war es Christo nicht vergönnt, in Paris selbst diese spannungsgeladene, oft auch nervenzehrende Aktion zu leiten, wie noch 2016 bei „The Floating Piers“ auf dem Iseo-See in der Lombardei, die bei prekären Wettverhältnissen stattfand. Oder wie 2018 bei der „Mastaba“-Pyramide auf dem Londoner Serpentine Lake. Doch die posthume Aktion hätte sein Wohlgefallen gefunden, wie der 50 Meter hohe Arc de Triomphe nun sich verwandelt hat in ein monumentales Geschenkpaket an die französische Nation. Von Reportern befragte Franzosen sind enthusiastisch und fühlen sich geehrt. Schon strömen die ersten Christo-Fans und Touristen aus aller Welt in die Stadt.

Unumstritten ist die Aktion deswegen nicht. In der Tageszeitung Le Monde kritisiert der Architekt und einstige Christo-Freund Carlo Ratti, dass die „Ästhetik der verschwenderischen Verpackung“ nicht mehr zeitgemäß sei. Er fordert deren Ende in Zeiten der Klimakrise, „aus ökologischen wie intellektuellen Gründen“. Die Stoffproduktion, auch die der Modeindustrie, sei für zehn Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Die Pariser Kunst-Aktion werde diese bedenkliche Bilanz verschlimmern.

Aber schön ist sie doch! Wie kaum andere Künstler haben Christo und Jeanne-Claude es in all ihren spektakulären Aktionen weltweit verstanden, das Erhabene mit dem Unterhaltsamen zu verbinden. Wir Deutschen, wir Berliner dachten eigentlich, mit dem „Wrapped Reichstag“ im Jahr 1995 wäre eine derartige Symbiose von Kunst und Geschichtsbewusstsein nicht mehr zu überbieten. Die von Krieg und Mauerzeit gezeichnete Wallot-Architektur des Reichstages war durch die Stoffbahnen zur silbrig schimmernden Skulptur geworden. Gefeiert von fünf Millionen Menschen aus aller Herren Länder.

Berlin – ein Sommermärchen. Es war das friedlichste, poetischste, auch fröhlichste Kunstfest, das wir je erlebt haben. So als wäre damals die deutsche Wiedervereinigung nochmals euphorisch und zudem in Harmonie über die Bühne gegangen. Die Gegner der Kunstaktion verstummten angesichts dieser überwältigenden Wirkung. Zerstoben waren Befürchtungen und Argumente, die Hülle könne der Würde des Denkmals schaden. Und vergessen wir auch nicht den politischen Akt: Der Bundestag hatte dem Projekt 1994 endlich zugestimmt, mit 292 gegen 223 Stimmen. Als Bergsteiger am 24. Juni 1995 die letzten Fassadenbahnen abrollten, zeigte sich, dass die Symbolkraft sehr viel weiter reichte als alles, was man im Vorfeld hoffnungsvoll erwartet hatte. Über seine Kunst sagte Christo damals, sie sei eigentlich „total irrational und sinnlos“. Doch die flüchtige Schönheit seiner aufwendigen und in der Tat völlig verrückten Verhüllungen fasziniert immer wieder.

dpa Berlin - ein Sommermärchen anno 1995: „Wrapped Reichstag“ schrieb Geschichte

Seit 1995 gehört unserem Berliner Verlag eine große Original-Collage zu „Wrapped Reichstag“. Wir gehen täglich daran vorbei an diesem „Speicherplatz“ der Erinnerung an Kunst, die dem Flüchtigen und Vergänglichen lediglich einen gläsernen Rahmen lässt. Der Pariser Kunstbetrieb wird sich jetzt die Collagen vom verhüllten Arc de Triomphe sichern. Denn was vorbei ist, kommt nicht wieder.