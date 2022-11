Freiheit in Kriegszeiten: „Fidelio“ an der Deutschen Oper Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ ist ein Sinnbild für den Kampf um Freiheit. Welche Opfer sind notwendig, um sie zu erringen und zu erhalten? In Zeiten d... dpa

Berlin -Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ ist ein Sinnbild für den Kampf um Freiheit. Welche Opfer sind notwendig, um sie zu erringen und zu erhalten? In Zeiten des Ukraine-Krieges stellt sich sogar die Frage nach dem Wert eines Friedens ohne Freiheit. Auch die Neuinszenierung von „Fidelio“ an der Deutschen Oper Berlin kann darauf keine klare Antwort geben. Die Premiere am Freitagabend stieß auf ein gemischtes Echo.