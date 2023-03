Freud hätte seinen Spaß daran: Spanien bestellt Züge, die nicht in Tunnel passen

Selbst die vereinfachteste und oberflächlichste Rezeption der Psychoanalyse in der Massenkultur hat die sexuelle Symbolik von Autos und Zügen hervorgehoben, die unbewusst als Ersatz für den Penis wahrgenommen werden. Diese moderne, allzu moderne Phallussymbolik wird durch ein in einer Garage geparktes Auto oder einen in den Tunnel einfahrenden Zug noch verstärkt: Es handelt sich um den Vollzug eines Sexualakts, der auf ein sichereres Terrain von Objekten übertragen wird, seien es Spielzeuge oder vollwertige Dinge der Welt.

Man denke nur an Alfred Hitchcocks klassischen Spionagethriller „Der unsichtbare Dritte“ (1959) – vor allem an das Ende des Films. Während Eve Kendall (Eva Marie Saint) an einer Klippe baumelt und um ihr Leben kämpft, wird sie von Roger Thornhill (Cary Grant) in Sicherheit gebracht. Dann wird nahtlos auf das Innere eines Schlafwagenabteils umgeschaltet, wo Thornhill Kendall in das obere Abteil hilft, gerade als der Zug in den Tunnel einfährt – eine ironische Version von Hollywoods „Happy End“.

Der frühere Film „Strangers on a Train“ (1951) überträgt diese Struktur auf eine Bootsfahrt mit dem Titel „Tunnel of Love“, bei der wie in einem Schattentheater ein vorgetäuschter Sexualakt vollzogen wird, während das Boot durch den Tunnel gleitet. Der tatsächliche Vollzug dieses Scheins ist jedoch der Tod: Bruno (Robert Walker), der dem „Liebesboot“ durch den Tunnel gefolgt war, erwürgt Miriam (Kasey Rodgers).

Michael Marder Zum Autor Michael Marder ist Forschungsprofessor im Fachbereich Philosophie an der Universität des Baskenlandes (UPV-EHU), Vitoria-Gasteiz, Spanien. Seine Schriften umfassen die Bereiche ökologische Theorie, Phänomenologie und politisches Denken. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Monografien, darunter „Plant-Thinking“ (2013); „Phenomena-Critique-Logos“ (2014); „The Philosopher’s Plant“ (2014); „Dust“ (2016), „Energy Dreams“ (2017), „Heidegger“ (2018), „Political Categories“ (2019), „Pyropolitics“ (2015, 2020); „Dump Philosophy“ (2020); „Hegel’s Energy“ (2021); „Green Mass“ (2021) und „Philosophy for Passengers“ (2022). Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website: michaelmarder.org

Der Akt kann nicht vollzogen werden

Es liegt also auf der Hand, dass hinter dem jüngsten Fall der neu in Auftrag gegebenen Zugwaggons für Kantabrien und Asturien, die sich als zu groß für die bestehenden Tunnel in diesen nordspanischen Regionen erwiesen, mehr steckt. Wie bereits mehrfach erwähnt, wirft dieses Fiasko ein Schlaglicht auf die mangelhafte Kommunikation und Diskoordination innerhalb und zwischen verschiedenen öffentlichen Unternehmen (wie Renfe und Adif) und den Regierungsebenen.

Ein Tunnel. zwischen Lleida nach Pobla de Segur in Pallars Jusso. Sergi Reboredo/imago

Aber auf einer tieferen Ebene, die sich nicht auf präzise technische Berechnungen und gute Managementpraktiken reduzieren lässt, lenkt es den Blick auf die Vorgänge im Unbewussten. Es handelt sich um eine sexuelle Funktionsstörung, ganz im Sinne von Freuds Beschreibung des gesamten menschlichen Wesens als sexuelles Wesen: Der Akt, der vollzogen wird, wenn ein Zug in den Tunnel einfährt, kann nicht vollzogen werden. Nicht aufgrund von Impotenz oder mangelndem Verlangen (hier: Finanzierung, Geld, Geldströme), sondern dank der Unvereinbarkeit, der gegenseitigen Untauglichkeit der beiden fetischisierten Akteure, die für die öffentliche Verwaltung und die Unternehmen einerseits und die Öffentlichkeit selbst andererseits stehen.

Ein Zufall, der Geschichte schrieb

Über die symbolische Bedeutung von Zügen hinaus können wir auch auf das verweisen, was Freud selbst in seinem 1901 erschienenen Buch über die Psychopathologie des Alltagslebens zu diesem Thema geschrieben hat. Darin behandelt der Vater der Psychoanalyse stümperhafte Handlungen, Versprecher, das Vergessen von Namen oder anderen Wörtern als Symptome unbewusster Prozesse. Interessanterweise analysiert Freud im Abschnitt über „Irrtümer“, zu denen vor allem Fehleinschätzungen gehören, verschiedene Fälle von Menschen, die den falschen Zug genommen, ihren Zug verpasst haben und so weiter.

Niemals vor Selbstanalyse zurückschreckend, erinnert er sich an eine Bahn- und Schiffsreise, die er durch Deutschland und die Niederlande nach England unternahm, um seinen „strengen älteren Bruder“ zu besuchen. Freuds Gastgeber war nicht damit einverstanden, dass er auf dem Weg nach England in Den Haag und Amsterdam übernachtete, und schlug stattdessen vor, diesen Zwischenstopp auf dem Rückweg nach Wien einzulegen. Freud gehorchte, aber er verpasste seinen Zuganschluss (weil er von dem Schild wegging, das darauf hinwies) und war gezwungen, nach Rotterdam zu fahren und den folgenden Tag in den Niederlanden zu verbringen. Dieser Irrtum ermöglichte es ihm, die in den niederländischen Museen ausgestellten Gemälde von Rembrandt zu sehen.

Das Licht am Ende des Tunnels

Freud interpretiert den Irrtum im Zusammenhang mit dem Zug als einen Fall von unbewusster Wunscherfüllung: Ohne dass er sich dessen bewusst ist, gibt ihm das Unbewusste einen Vorwand, um das zu tun, was er von Anfang an tun wollte (einen Zwischenstopp in den Niederlanden einlegen und die dortigen Kulturschätze genießen), trotz der rigiden Gebote, die vom bewussten Seelenleben (und dem Über-Ich, vertreten durch den strengen Bruder) ausgehen. Um auf „unseren“ Fall zurückzukommen: Könnte es sein, dass es um etwas Ähnliches geht, wenn neue Zugwaggons und Tunnels in Nordspanien nicht zusammenpassen?

Auch wenn diese Frage oder Hypothese abwegig klingen mag – wer würde schon öffentliche Gelder verschwenden und den Fahrgästen die dringend benötigten neuen öffentlichen Verkehrsmittel vorenthalten wollen –, so steckt doch mehr als nur ein Körnchen Wahrheit darin.

Abgesehen von den hochrangigen politischen Rücktritten, die nach dem Fiasko erfolgten, wurde beschlossen, dass die Zugfahrten in den betroffenen Regionen bis mindestens 2026 kostenlos bleiben. Der verdrängte Wunsch, der in dieser verzerrten Form in Erfüllung geht, ist der nach kostenlosen und gut funktionierenden öffentlichen Dienstleistungen, zu denen nicht nur der Verkehr, sondern auch Wohnen, Schule und Medizin gehören.

Wie in Freuds Analyse gab uns der Fehler die Möglichkeit (eigentlich eine Ausrede), kostenlose öffentliche Züge zu genießen und dabei die bewussten Forderungen der unternehmerischen Vernunft zu umgehen. Das ist das Licht am Ende des Tunnels. Man kann nur hoffen, dass ein solcher Wunsch nicht in den düsteren Regionen des Unbewussten verweilt, sondern eine Chance hat, direkt geäußert und erfüllt zu werden, ohne dass man ihm direkt widerspricht und ihm vorwirft, utopische Träume zu hegen.

