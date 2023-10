Friedenspreis für Salman Rushdie: „Von links wie rechts gerät die Freiheit unter Druck“

Salman Rushdie, der in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels überreicht bekam, erzählte sofort eine Geschichte und noch eine. Und er stellte sich vor, was es hieße, wenn der Preis des Friedenspreises in Frieden bestünde. Genau ein Jahr für genau den einen Preisträger, in diesem Falle: ihn. „Das wäre eine Belohnung, die ich überglücklich annähme.“

Er denke sogar darüber nach, eine Geschichte darüber zu schreiben: „Der Mann, der den Frieden als Preis erhielt“. Er erzählte sie auch gleich, eine großartige Geschichte, auch wenn das Ende vom Lied ist, dass die Gewinner und Gewinnerinnen in der Geschichte im nächsten Jahr lieber wieder eine Wurst oder so bekommen wollen. Dinge sind nie einfach, selbst das Wunderbarste ist es nicht.

Daniel Kehlmann, der eine leicht kokette, aber doch perfekte Laudatio vortrug, verglich die Reaktionen auf Rushdies Lage 1989 mit den Reaktionen auf die Lage der Ukraine heute. Man habe angesichts der Fatwa gegen die „Satanischen Verse“ doch „vor allem wieder seine Ruhe haben und ungestörte Handelsbeziehungen zum Gottesstaat Iran“ pflegen wollen – „so wie viele Zeitgenossen, der Vergleich scheint mir nicht ganz überzogen, heute der überfallenen Ukraine nahelegen, doch bitte Gebiete abzutreten und die ohnehin schon allzu gütige Welt nicht durch überzogene Hartnäckigkeit zu behelligen. Genauso erbat man von Salman Rushdie vor allem Schweigen und Bescheidenheit.“ (Rushdie selbst wies anschließend darauf hin, dass beispielsweise eben im Ukraine-Krieg das Wort Frieden nicht für beide Seiten dasselbe bedeute.)

Es war nicht allein ein Späßchen am Rande – das aber auch, überhaupt wurde viel gelacht –, dass Kehlmann erwähnte, nur mit Rushdie habe er über die neue Serie „Obi Wan Kenobi“ sprechen können. Denn Rushdie als einziger aus dem gesamten Kehlmann’schen Bekanntenkreis habe sie bereits gesehen gehabt. Kein Wunder. „Salman Rushdies Romane handeln, kurz und schlicht gesagt, von allem, also vom bunten, feurigen, wirren, gewaltigen Chaos, das die Welt ist.“

Entsprechend Rushdies Neugier und Aufnahmefähigkeit, die prophetische Züge trage. „Wenn dort draußen etwas von Wichtigkeit passiert, wird Salman es vor uns anderen mitbekommen und es, manchmal in offensichtlicher, manchmal auf geheime und nur ihm selbst nachvollziehbare Weise, in Kunst transformieren.“

Daniel Kehlmann: Rushdie ist ein „weiser, neugieriger, heiterer Mensch“

Das betreffe ihn auch als Person: Nicht nur an Covid erkrankte er sehr schwer und sehr früh (im März 2020). Auch die Fatwa gegen ihn gehöre zu jenem „geistigen Virus, das erst später den Namen islamischer Fundamentalismus erhalten würde“ – Rushdie habe das zur Symbolfigur für Kunstfreiheit gemacht und, „im Hegelschen Sinn, zum welthistorischen Individuum“.

Für Kehlmann ist Rushdie auch selbst eine „veritable Rushdie-Romanfigur“. Dessen nicht selten superheldisch wirkende Figuren seien Menschen, und Rushdies „Fantastik“ sei „kein Eskapismus, sondern ein Verfahren, uns die Menschennatur in ihrem Reichtum, ihrer Größe und Schwäche, ihrer Hinfälligkeit und Ausgesetztheit unter einer verstärkenden Linse zu zeigen“. Rushdie sei „ein weiser, neugieriger, heiterer und gütiger Mensch“.

Rushdie wäre aber auch nicht Rushdie, wenn er in seiner Dankesrede nicht deutlich gemacht hätte (siehe Ukraine), dass Frieden gesellschaftlich ein komplexer Begriff ist – und zu haben nicht selten nur nach und durch Unfrieden. Er selbst hingegen sei seinem Vornamen („Friedlich“) entsprechend „ein sehr stiller, braver, fleißiger Junge“ gewesen, „friedlich dem Namen nach, friedlich von Natur aus. Der Ärger begann später.“

Während vieler Jahre habe er ungehindert jene Bücher schreiben können, „die mir in den Sinn kamen“. 21 Mal habe sich das sehr gelohnt und ihm ein gutes Leben beschert. „Bei der verbleibenden Ausnahme, nämlich der Veröffentlichung meines vierten Romans“, habe er die „Macht der Unfreiheit“ kennengelernt. „Das aber machte es nur umso unabdingbarer, wichtiger und unverzichtbarer, sie zu verteidigen.“

Rushdie über das „Internet und dessen perfide Fähigkeit zur Lüge“

Gleichwohl habe es sich übel entwickelt. „Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen“, sagte Rushdie. Die Freiheit werde „auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halb gebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen“. Es gebe sogar progressive Stimmen, die eine Zensur verlangten, die sich den Anschein des Tugendhaften gebe. „Von links wie rechts gerät die Freiheit also unter Druck, von den Jungen wie den Alten. Das hat es so bislang noch nicht gegeben“ – und werde durch das Internet und dessen perfide Fähigkeit zur Lüge noch verkompliziert.



Was tun? „Mit frischem Elan machen, was wir schon immer tun mussten: schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann.“ Dazu gehöre unbedingt, „dass wir die freie Rede auch dann verteidigen, wenn sie uns beleidigt, da wir die Meinungsfreiheit sonst überhaupt nicht verteidigen würden“.