Berlin - Die Vorfreude bei vielen Menschen wächst: Ab Montag, 1. März dürfen Friseure inmitten der Corona-Krise und trotz vieler Einschränkungen ihre Geschäfte wieder öffnen. Der Bedarf scheint enorm, viele der 80.000 Friseurbetriebe in Deutschland führen Wartelisten, auch auf Facebook oder Instagram, und sind bereits für die nächsten Wochen ausgebucht. Damit bieten sie nach wochenlanger Zwangspause – seit Mitte Dezember sind in den Salons nun schon die Schotten dicht – ihre Dienstleistung früher als andere Betriebe an.

Zumindest in ästhetischer Hinsicht sind von der wiedererweckten Coiffeurs-Kunst erhebliche Verbesserungen im Erscheinungsbild der Menschen zu erwarten: All die blickdichten Stirnverblendungen, die helmförmigen Kompaktkreationen, die verzweifelten Notzopfverbüschelungen und die verzauselten oder sonst wie verunfallten Notlösungen – vorbei! Es wurde wirklich Zeit, wie unsere Beispiele zeigen.

1. Wildwuchs und Strohdach

Wenn nichts mehr geht, dann lässt man den Dingen ihren Lauf – das ist die wohl naheliegendste Schopfstrategie im Lockdown. Der britische Premier Boris Johnson etwa, der auch ohne Corona-Krise immer schon dem Struwwellook frönte, trägt nun einen restlos wildgewordenen Haufen Stroh auf seinem Kopf. Angesichts der von seiner Regierung beschlossenen Salonschließungen und der damit einhergehenden Zwangsverwilderung scheint Johnsons Erscheinungsbild sagen zu wollen: Hey, ich bin einer von euch, auch euer Premier hat keinen Zugang zu Kamm und Schere.

Eine Strategie, die auch Thomas Müller verfolgt. Während andere Fußballer perfekt gestylt über den Platz flitzen und mit ihren frischen Frisuren viel Unmut auf sich ziehen, bleibt der Bayern-Stürmer Ehrenmann. Auf Instagram macht sich Müller, der während der Club-WM in Katar positiv getestet wurde, selbst über seine Corona-Frise lustig, die auch schon vor der Quarantäne wild vor sich hin wucherte. Das Dickicht auf dem Kopf mit Humor nehmen, das sollten sich vielleicht ein paar Kickerkollegen bei ihm abschauen. Oder gilt nicht mehr das alte Motto: „Entscheidend is auf’m Platz“?

2. Notzopf bis zum Haarbruch

Fragt der Friseur seine Kundinnen, wie viel er denn wegnehmen dürfe, dann kommt häufig die Antwort: So viel, dass ich immer noch einen Zopf machen kann. Seit Corona wissen wir, wie weise diese Längenentscheidung ist. Denn wer jetzt ohne Zopf ist, der muss in der Videokonferenz vor aller Augen seinen unfrisierten Kurzhaarkopf hinhalten. Wohl dem, der einen Gummi hat und sich die Mähne zu Pferdeschwanz, Affenschaukel oder Schnecke binden kann. Selbst der Hipster-Dutt, er war doch längst im Mainstream davongeschwommen, scheint nun die bessere Alternative zu sein: lieber Man Bun als Vogelnest.

Die schnellen Frisuren, die uns schon im Vor-Pandemie-Alltag oft das Styling retteten, wurden im Lockdown unerlässlich. Stars wie Kaley Cuoco zeigen, dass der Notzopf gar zum instagramtauglichen Fashion-Statement werden kann, wenn man ihn mit Scrunchies versieht, den zuletzt in den Neunzigern schwer angesagten weichen Raffgummis. Dennoch: Irgendwann reicht es mit dem Zopf. Dauerträger wissen es längst: Wer ständig bindet, riskiert Spliss und Haarbruch. Und das bringt nun wirklich jeden Haarprofi zur Verzweiflung.

3. Die Lockdown-Locken

Wir wissen jetzt, dass in Corona-Zeiten die Frisur schnell zu einer hochpolitischen Sache wird. Das Motto: Zeig mir dein Haar – und ich sage dir, ob du dich verordnungskonform verhältst, es gilt nicht nur für Fußballer, sondern noch mehr für Politiker. Und so darf auch CDU-Ministerin Julia Klöckner im Lockdown keinesfalls den Anschein erwecken, sie ließe sich im Untergrund heimlich die Haare schneiden. Gleichzeitig hat die ansonsten stets perfekt gestylte Landwirtschaftsministerin gewisse Ansprüche und greift daher zu einem Trick: „Mit etwas Übung bekomme ich meine länger gewordenen Haare mit dem Lockenstab zu einer ‚Frisur‘“, berichtete Klöckner unlängst. Sie habe es auch schon gewagt, sich mit einem gekauften Haarschneide-Set und unter YouTube-Anleitung die Spitzen zu schneiden.

Beim Färben ihrer blonden Mähne allerdings kam es zum Fauxpas. Sie habe beim Aktenlesen die Zeit vergessen: „Das Färb-Ergebnis war am Ende anders als geplant, aber interessant.“ Auf Instagram jedenfalls zeigte Klöckner haarigen Humor und zog angesichts ihrer Lockdown-Frisur Parallelen zum Fell ihres Hundes.

Eine üppig gewellte Typveränderung hat der Lockdown auch auf manch Männerköpfen hinterlassen. Thomas de Maizière, der frühere Bundesinnenminister, war in dieser Woche in der ZDF-Talksendung von Markus Lanz zu Gast. Auf Twitter zogen Zuschauer angesichts der grauen Haarpracht des CDU-Politikers, der früher immer akkurat und raspelkurz unterwegs war, Parallelen zu italophilen Feuilletonisten und zum Komponisten Ludwig van Beethoven. Lockdown-Humor am Limit!

4. Auf Nummer sicher: die Glatze

Die realistische Einsicht in die Grenzen der eigenen Fähigkeiten oder eben in das eigene Unvermögen dürfen wir getrost als vollendet aufgeklärtes Bewusstsein bezeichnen. Es ist ganz einfach klug, gewisse Dinge nicht zu tun, zum Beispiel mit der Schere oder der Maschine durchs Kopfhaar zu fräsen – wenn man es nicht kann. Dann lieber auf etwas beschränken, was nicht groß schiefgehen kann. Der Sänger Pietro Lombardi zum Beispiel: Als er wegen seiner Corona-Erkrankung in Quarantäne saß und sich offenbar langweilte, griff er kurzentschlossen zum Barttrimmer und rasierte sich zur Gaudi seiner Instagram-Follower den kunstvoll blondierten Einheits-Brikettschnitt ab. Eine Glatze, kürzer geht es nicht, keine Nerverei mit vermurksten Haarlängen oder Fassonschnitten.

Auch der bekanntlich modebewusste Fußballer David Beckham fand in der Pandemie zum schadensbegrenzenden Kahlschlag zurück. Eine allemal lobenswerte Selbstbescheidung. Gleich nach der Glatze kommt übrigens die Raspelbürste, denn auch sie zeichnet sich durch eine einheitliche und deswegen leichter zu bewerkstelligende Schnittlänge aus. Etwa bei Winfried Kretschmann: Der baden-württembergische Ministerpräsident hatte sich zum Ende des ersten Lockdowns öffentlichkeitswirksam die Haare schneiden lassen und hält sie nun an den Seiten selbst kurz.

5. Der Unfall oder: das „Schnittloch rechts hinten“

Eine vielerorts schmerzliche Erinnerung daran, dass es Dinge gibt, die man einfach den Profis überlassen sollte, ist der misslungene oder sonst wie verunfallte Haarschnitt. Auch der Profi kann zwar mal danebenlangen. Aber: Das Friseurhandwerk ist eben ein Handwerk, eine zumeist schlecht bezahlte, jedoch mühsam zu erlernende Kunst. Auf den Punkt gebracht: Was ab ist, ist ab. Das musste auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erfahren, bekanntlich ein Mann des öffentlichen Auftritts und allein deswegen auf sein Äußeres bedacht. Der FAZ verriet er, Opfer eines Fehlschnitts geworden zu sein: Seine Frau schneide ihm derzeit die Haare und habe ihm ein „Schnittloch rechts hinten“ zugefügt.

Wir können allerdings versichern, dass bei Scheuers wucherndem Nackenspoiler davon nichts zu sehen war. Ganz anders bei der Sängerin Pink: In ihrem Corona-Tagebuch auf Instagram erzählte sie, wie sie sich unter Alkoholeinfluss ganz spontan entschlossen hatte, sich die Haare selber zu schneiden. Das Ergebnis war eine deutlich ungewollte Kahlstelle über dem linken Ohr. Wer den Schaden nicht mit einer Vollrasur kaschieren möchte, muss, wie Pink, zur Wollmütze greifen.

6. Monsterpony und Haarschild

Das unaufhaltsam sprießende Haar kann auch ein Segen sein. Denn in gerade noch ziviler Länge vermag es, die Geheimratsecken genannten, zumeist altersbedingten Verfalls- oder, genauer gesagt, Ausfallserscheinungen zu kaschieren. Mehr noch, mit einer passenden, dezent angewilderten Barttracht kann bei so manchem Herren auch ein Hauch von juveniler Abenteuerlust, ja eine kraftvolle, viril-herbe Yeti-Haftigkeit entstehen, die von ganz weit her, nur nicht aus den beengten Lebensverhältnissen des Lockdowns zu stammen scheint. So weit das schöne Konzept. Allerdings herrschte unter den friseurlosen Corona-Bedingungen eher Konzeptionslosigkeit vor.

Foto: dpa/Peter Kneffel Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern: Helmtracht mit offenem Visier.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder führt das beispielhaft vor, seine haarologische Vollverhelmung wird zumeist nur durch ein keck aufgerichtetes Stirnvisier durchbrochen. Ob nun durch natürlichen Wuchs oder etwas Frisurenfestiger, vulgo: Haargel – die Söder’sche Tolle markiert in ihrer ganzen Zersauseltheit immerhin einen Moment der Würde. Denn sie kündet von einem Stilwillen und damit von dem Willen, sich dem Corona-mächtig fortlaufenden Gang der Dinge nicht defätistisch hinzugeben. Und sie demonstriert Weitblick, eine Eigenschaft, die sich Politiker nur zu gern zuschreiben.

7. Der Ansatz-Alptraum

Daniela Katzenberger hat die Probleme der fehlenden Profi-Haarfärberei bei Instagram auf den Punkt gebracht. Von einem „Ansatz-Alptraum“ sprach die 34-jährige Fake-Blondine dort und präsentierte ihren zwei Millionen Followern den mehr als augenscheinlichen Unterschied zwischen ihrer Naturhaarfarbe und dem Platinblond aus der Packung. Sie berichtete von Färbe-Fails, bei denen der Aufheller nicht für alle Stellen reichte, und verglich ihren Ansatz mit dem Horror eines Halloween-Kürbisses.

Wer seine Haare nicht regelmäßig zu Hause selbst färbt, der dürfte angesichts der Salonschließungen schnell überfordert sein und im schlimmsten Fall noch den helfenden Partner verdammen, der es trotz redlicher Versuche nie so hinbekommen wird wie der Stammcoiffeur. Wer trotz der geplanten Lockerungen so schnell nicht wieder zum Friseur gehen möchte, dem sei zur Unfallvermeidung das Färbe-Tutorial von „Desperate Housewives“-Star Teri Hatcher empfohlen. Sie habe vor vielen Jahren angefangen, sich ihren grauen Ansatz selbst zu färben, weil sie keine Zeit für einen Friseurbesuch hatte. Mittlerweile ist die 56-Jährige ein echter Profi.